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Захарова: Разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

12:59:509/12/2021Фото: Wikimedia Commons
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По словам официального представителя МИД, вызов посла США Джона Салливана в ведомство связан именно с этим. Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать словосочетание «умное голосование».

Мария Захарова - официальный представитель МИД РФ

В России 17-19 сентября пройдут выборы в Государственную думу, перед ними обостряется активность всех, кто хочет повлиять на будущее страны.

Мария Захарова, представитель МИД России, рассказала, что вызов посла США в ведомство был связан с поддержкой американскими властями «Умного голосования» (проекта «ФБК»*). По ее словам, в стране продолжают выявлять причастных к созданию проекта, а Роскомнадзор устанавливает IP-адреса, которые «идут из США».

- Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что серверы и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США, – сказала дипломат эфире «Радио России».

Как поясняет Захарова, все разработчики «Умного голосования» так или иначе связаны с Пентагоном.

5 сентября в суде Москвы было вынесено решение о запрете для поисковиков выдавать словосочетание «умное голосование». Доступ к сайту был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

«Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

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