Захарова: Разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

В России 17-19 сентября пройдут выборы в Государственную думу, перед ними обостряется активность всех, кто хочет повлиять на будущее страны.
Мария Захарова, представитель МИД России, рассказала, что вызов посла США в ведомство был связан с поддержкой американскими властями «Умного голосования» (проекта «ФБК»*). По ее словам, в стране продолжают выявлять причастных к созданию проекта, а Роскомнадзор устанавливает IP-адреса, которые «идут из США».
- Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что серверы и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США, – сказала дипломат эфире «Радио России».
Как поясняет Захарова, все разработчики «Умного голосования» так или иначе связаны с Пентагоном.
5 сентября в суде Москвы было вынесено решение о запрете для поисковиков выдавать словосочетание «умное голосование». Доступ к сайту был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
«Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.