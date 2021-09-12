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Почему непривитых в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса: новейшее исследование

8:30:389/12/2021Фото: pxhere.com
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Как показали более ранние данные, защита от коронавирусной инфекции несколько снижается: весной она составляла 91%, а в июне и июле - 78%.

вакцина
У непривитых людей в 11 раз больше шансов умереть от COVID

Новые исследования в США, опубликованные в пятницу, показывают, что вакцины от COVID-19 остаются высокоэффективными против госпитализаций и смерти, даже несмотря на то, что экстраинфекционный дельта-вариант охватил страну.

Одно исследование отслеживало более 600000 случаев COVID-19 в 13 штатах с апреля по середину июля. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, поскольку в начале лета дельта резко возросла, вероятность заражения среди непривитых в 4,5 раза выше, чем у полностью вакцинированных, более чем в 10 раз выше вероятности госпитализации и в 11 раз выше, пишет medicalxpress.com.

«Вакцинация работает», - заявила директор CDC доктор Рошель Валенски на брифинге в Белом доме в пятницу. «Суть в следующем: у нас есть научные инструменты, которые нам нужны, чтобы повернуть за угол в этой пандемии».

Но, как показали более ранние данные, защита от коронавирусной инфекции несколько снижается: весной она составляла 91%, а в июне и июле - 78%.

Так называемые «прорывные» случаи среди полностью вакцинированных привели к 14% госпитализаций и 16% смертей в июне и июле, что примерно вдвое больше, чем в начале года.

Увеличение этих процентов неудивительно: никто никогда не говорил, что вакцины идеальны, а эксперты в области здравоохранения предупреждали, что чем больше американцев будет вакцинировано, тем больше на них будет приходиться доля заболевших.

Валенски сказал в пятницу, что более 90% людей в больницах США с COVID-19 не вакцинированы.

В пятницу CDC опубликовал два других исследования, которые сигнализируют об ослаблении защиты пожилых людей. Один исследовал госпитализацию COVID-19 в девяти штатах в течение лета и обнаружил, что защита для лиц 75 лет и старше составила 76% по сравнению с 89% для всех остальных взрослых. А в пяти медицинских центрах по делам ветеранов защита от госпитализаций COVID-19 составила 95% среди лиц в возрасте от 18 до 64 лет по сравнению с 80% среди лиц в возрасте 65 лет и старше.

Неясно, вызваны ли изменения, наблюдаемые с течением времени, тем, что иммунитет снижается у людей, впервые вакцинированных много месяцев назад, что вакцина не так сильна против дельты, или что большая часть страны отказалась от масок и других мер предосторожности, таких как дельта начал распространяться.

Но органы здравоохранения США будут учитывать эти последние данные из реального мира, когда они решат, нужна ли хотя бы некоторым американцам ревакцинация и как скоро после их последней дозы. На следующей неделе советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов публично обсудят заявку Pfizer на третий шанс.

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