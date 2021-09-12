Суд запретил блокировать алименты на счетах должников: Деньги должны идти на детей

Верховный суд России выпустил пояснение, в котором рассказал, что алименты, которые приходят на счет должника не могут быть заблокированы. У человека должна быть возможность снять средства на содержание детей в любое время.
В качестве примера был приведен случай, когда в суд обратился гражданин, чей счет был заблокирован из-за наличия просроченной задолженности.
- Должник, не согласившись с действиями банка, обратился в суд с заявлением о признании их незаконными, мотивировав требование тем, что на данный банковский счет зачисляются алименты на содержание его несовершеннолетних детей, - говорится в обзоре, выпущенном судом.
При этом в банке не посчитали свои действия нарушением, так как деньги не были списаны, а просто гражданин не мог их снять. После этого суд принял решение сделать обзор, чтобы пояснить банкам неправомерность их действий — доступ к средствам на содержание детей для должника должен быть всегда открыт.
- При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание, - пояснили в суде.
При этом не следует забывать, что снимать можно только те средства, которые пришли в качестве алиментов, а остальные будут заблокированы.
- Положениями ст. 101 Закона об исполнительном производстве установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В перечень таких доходов включены и денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов. То есть законодатель ограничивает только списание таких денежных средств, но списание иных денежных средств со счета может производиться в порядке, установленном законом. - поясняет Валентина Петрова, первый заместитель Заведующего Бюро адвокатов "Де-юре", сообщает "Российская Газета".