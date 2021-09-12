Спаливших машину с 6-летней девочкой брата и сестру задержала Росгвардия. Смотрите видео

В Иркутске задержали подозреваемых в покушении на убийство ребенка. Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", брат и сестра подожгли автомобиль, в котором находилась шестилетняя девочка. Задержание подозреваемых проводилось при участии сотрудников СОБРа.
Ирина Маценко задержана во время поездки на машине, а ее брат Дмитрий в квартире. Во время обыска в квартире задержанного была обнаружена крупная сумма денег и ценные вещи. В пресс-службе Росгвардии, в которой сообщили о задержании, не исключают, что пара злоумышленников собиралась пуститься в бега.
7 сентября утром родственники подъехали на машине к парковке, находящейся в поселке Маркова. Мужчина облил автомобиль жидкостью и поджег его, в тот момент в автомобиле находилась девочка в возрасте 6 лет. Она успела покинуть салон.
По факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).