Паралимпиада-2020: Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами участников Паралимпиады-2020 в Токио.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.
Награды паралимпийцам присуждены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио".
Пловец Денис Тарасов удостоен ордена Почета. Все чемпионы Паралимпиады получат ордена Дружбы, как и дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев, которые выиграли бронзу на Играх в Токио.
Другие серебряные и бронзовые призеры удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", российские паралимпийцы завоевали на Играх 118 наград, из которых 36 — золотые. Таким образом, сборная РФ заняла третье место по общему количеству медалей.