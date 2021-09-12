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Паралимпиада-2020: Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев

2:17:149/12/2021Фото: Кремлин.ру
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Российская сборная завоевали на Играх 118 медалей, из которых 36 — золотые. Паралимпийцы РФ заняли третье место по общему количеству медалей.

Путин подписал указ о вручении государственных наград паралимпийцам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами участников Паралимпиады-2020 в Токио.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу.

Награды паралимпийцам присуждены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио".

Пловец Денис Тарасов удостоен ордена Почета. Все чемпионы Паралимпиады получат ордена Дружбы, как и дзюдоистка Виктория Потапова и стрелок Сергей Малышев, которые выиграли бронзу на Играх в Токио.

Другие серебряные и бронзовые призеры удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", российские паралимпийцы завоевали на Играх 118 наград, из которых 36 — золотые. Таким образом, сборная РФ заняла третье место по общему количеству медалей.

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