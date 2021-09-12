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Мощное землетрясение произошло недалеко от Соломоновых островов в Тихом океане

4:26:139/12/2021Фото: Пресс-служба ГУ МЧС
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Пока ничего неизвестно о жертвах и разрушениях.  Угроза возникновения цунами исключается.

Землетрясение с толчкам до 5,3 баллов не привело к разрушениям

Землетрясение с магнитудой 5,3 произошло 12 сентября в юго-западной части Тихого океана, вблизи Соломоновых островов.

По данным Геологической службы США, эпицентр толчков находился в 351 км к северо-западу от города Люганвиль, в котором проживает около 13,3 тысяч человек, его центр находился на глубине 30 км.

Пока ничего неизвестно о жертвах и разрушениях.  Угроза возникновения цунами исключается.

Соломоновы острова находятся в сейсмически опасном регионе, здесь постоянно происходят землетрясения. Более 10 лет назад в январе 2010 года произошло землетрясение, магнитуда которого была зафиксирована на уровне 7,2 балла, Подземные толчки стали причиной возникновения цунами тогда волны поднялись на высоту 2,5 метра. После того землетрясения без жилья остались более тысячи местных жителей.

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