Новая версия массового отравления москвичей: Арбуз из "Магнита" не виноват

Журналист «Эха Москвы» поделился своей историей отравления, которая совпадает с местом и временем отравления бабушки и внучки на Совхозной улице. По словам Алексея Соломина, весь день 9 сентября ему пришлось провести лежа на диване из-за плохого самочувствия.
-Какое-то странное совпадение. Сейчас проверил: 9 сентября несчастные эти жители Совхозной улицы обратились за помощью из-за отравления. 9-го же сентября я проснулся дома с очевидными признаками отравления, - пишет журналист в Facebook.
По словам Соломина, он подумал, что причиной могла стать съеденная нутелла, по признакам он понял, что произошло отравление, хотя у него не было ни рвоты, ни диареи, но страшно болело все тело и поднялась температур до 38. По словам журналиста, когда на следующий день у него ничего не прошло, а добавилась головная боль, он подумал что заразился коронавирусом и сдал тест ПЦР, он был отрицательным.
Про отравление Соломин подумал и в тот момент, когда ему очень захотелось соленых огурцов, дело в том, что у него уже было раз отравление в детстве и возникало на его фоне желание съесть маринованные огурцы.
- То есть приход такой, что вот соленых огурцов хочу, он в моей жизни никогда еще не бывал случайным - это означает что что-то с внутренней химией не так. Короче, я что-то подозреваю, - пишет Соломин
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9 сентября в больницу Москвы доставили трех человек из одной семьи с признаками сильнейшего отравления — 61-летняя бабушка умерла вечером того же дня, утром скончалась 15-летняя девочка, у которой отказали все органы, мать до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.
В тот день после сообщения об отравлении всей семьи, подозрение пало на арбуз, купленный в "Магните". В торговой сети началась проверка, магазин опечатали. После стало известно, что на Совхозной улице произошло еще несколько отравлений, в том числе детей, после чего, в жилые дома пришли люди в защитных костюмах, взяли пробы с перил, стен и ручек дверей в доме №16. Также сообщается, что у жильцов брали тесты на коронавирус, сообщает SOTA.
Жительница того же дома рассказала для телекомпании РЕН ТВ, что они не пьют воду из-под крана и не пользуются ей после запрета. Readovka сообщает что из соседнего дома № 18 на той же улице в больницы попали 18 человек, у которых поднялась температура до 40 градусов и наблюдались судороги, при этом нет типичных признаков отравления.
В домах №16 и №18 в настоящее время идет ремонт. В подъездах стоит сильнейший запах краски.
Специалисты даже проверили вентиляцию дома, в котором расположен магазин "Магнит".