Танцовщица из Новосибирска покорила жюри в телешоу "Новые танцы". Смотрите видео

На проекте "Новые танцы" на телеканале ТНТ продолжаются съемки программ, в которых принимают участие танцующее молодое поколение россиян.
В субботу, 11 сентября, на канале YouTube появился третий выпуск программы «Новые танцы» на ТНТ. В нем выступил прекрасный дуэт девятилетних девочек Даши Никоновой и Марьяны Назаренко, который покорил и по-хорошему удивил судей.
Марьяна Назаренко рассказала, что приехала из Новосибирска и добавила, что ее семья планирует переезд в столицу, который должен состояться совсем скоро.
Совместное творчество Марьяны и Даши продолжается недолго - всего четыре месяца, а танцами они занимаются с раннего детства, начиная с трех лет. Сейчас девочки вместе снимают видео в ТикТоке и увлекаются попитами.
Даша участвовала в шоу «Dance Революция» на Первом канале в составе Gulliver-Studio, а также является участницей танцевальной команды Кати Решетниковой. Вместе девочки танцуют в творческой группе Decki Tvorcha.
В соревнованиях танцоров предусмотрен главный приз - 7 миллионов рублей, и девочки уже решили, что с ними делать. По словам Даши, она оставит себе меньшую часть, чтобы помочь подруге перебраться к ней поближе.
- Семь миллионов не делятся, им надо переезжать в Москву, мы отдадим им 4 миллиона, нам — 3 миллиона, — сказала Даша.
Выступление девочек покорило жюри - они остались в восторге.
- Я в шоке. Это профессионально танцующие, убивающие большинство профессионалов, выступающих на сцене. Это браво, — сказал певец Иван Дорн.