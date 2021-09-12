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Еще 10 человек скончались от коронавируса за сутки на 12 сентября в Новосибирской области

5:12:249/12/2021
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Умирает больше женщин. Сейчас в ковидных госпиталях региона проходят лечение 1722 пациента, в реанимации - 141 человек.

Еще 10 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки на 12 сентября в Новосибирской области выявили 171 нового зараженного коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 в регионе таким образом достигло 60 523, из них — 4 758 детей.

За последние 24 часа на субботу от коронавируса умерло 10 человек.

- Скончались мужчины в возрасте 71 год, 74 года и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 75 лет, 79 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 784 человека, — рассказали в оперштабе.

Напомним, что накануне было 9 погибших - все женщины.

За минувшие сутки вылечился и выписался 31 пациент, в общей сложно за время пандемии коронавирусную инфекцию победили 48 846 жителей Новосибирской области.

Сейчас в ковидных госпиталях региона проходят лечение 1722 пациента. В отделениях реанимации лежит 141 человек, 21 тяжелый больной подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в Новосибирской области сделано 2 425 778 тестов на коронавирус.

Коронавирусная статистика Бердска входит в региональную. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки выявили 6 новых случаев заражения среди бердчан. За все время пандемии на 12 сентября в Бердске зарегистрировано 2400 больных коронавирусной инфекцией.

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