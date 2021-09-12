С днем йоги самые крутые открытки для каждого 13 сентября

Ежегодно 13 сентября в России отмечается День йоги. Впервые его праздновали в 2011 году по инициативе проектов Yoga Journal и Хануман.ру и при поддержке российских студий, центров и индивидуальных преподавателей йоги из многих городов России.
В 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на многочисленные аспекты жизни индийского общества в сфере здравоохранения, медицины, образования и искусства, включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
В День йоги вам желаю
Здоровым, крепким стать,
Желаю силой духа
Тело укреплять.
Желаю быть в гармонии
С телом и душой,
В сознание свое
Мир впустить большой.
Любовью, добротой
Душу исцелять,
Собственное «Я»
Желаю вам познать.
К чистоте и свету
Желаю вам стремиться,
Желаю вам гармонии
С самим собой добиться.
***
Йога для здоровья всех
Ценная наука,
Хоть, признаться, и она —
Не простая штука.
Пусть же в этот светлый день
Всем, кто йогу знает,
Она счастье принесёт,
Ну, и сил прибавит.
Желаю йогой заниматься
И наслаждение получать
От разных поз и медитаций,
Чтоб свою карму очищать!
Помогут эти упражнения
Здоровье также укрепить!
Йога прекрасна, нет сомнения,
Ведь йога — это к счастью нить!
***
Поздравить тебя с Днём йоги
Спешу в этот яркий день лета,
Пусть дарит спокойствия много
Чудесная практика эта!
Порядок пусть и расслабленье Наступят и в мыслях, и в жизни, И йога тебе в настроенье Внесёт океан оптимизма!
***
Вас днем йоги поздравляю,
Быть здоровыми желаю,
Погрузитесь внутрь себя,
Чтоб познать свое там «Я».
Медитации помогут
Пусть гармонию найти,
И в нирвану вам откроют
Неизвестные пути.
Источник: pozdravok.ru, rus.team