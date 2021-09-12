Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С днем йоги самые крутые открытки для каждого 13 сентября

9:30:569/12/2021Фото: mir-animashki.com, liza.ua
0

Вас днем йоги поздравляю, быть здоровыми желаю, погрузитесь внутрь себя, чтоб познать свое там «Я».

13 сентября - День йоги в России
13 сентября - День йоги в России

Ежегодно 13 сентября в России отмечается День йоги. Впервые его праздновали в 2011 году по инициативе проектов Yoga Journal и Хануман.ру и при поддержке российских студий, центров и индивидуальных преподавателей йоги из многих городов России.

В 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на многочисленные аспекты жизни индийского общества в сфере здравоохранения, медицины, образования и искусства, включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

13 сентября - День йоги в России
13 сентября - День йоги в России

В День йоги вам желаю
Здоровым, крепким стать,
Желаю силой духа
Тело укреплять.

Желаю быть в гармонии
С телом и душой,
В сознание свое
Мир впустить большой.

Любовью, добротой
Душу исцелять,
Собственное «Я»
Желаю вам познать.

К чистоте и свету
Желаю вам стремиться,
Желаю вам гармонии
С самим собой добиться.

***

Йога для здоровья всех
Ценная наука,
Хоть, признаться, и она —
Не простая штука.

Пусть же в этот светлый день
Всем, кто йогу знает,
Она счастье принесёт,
Ну, и сил прибавит.

13 сентября - День йоги в России
13 сентября - День йоги в России

Желаю йогой заниматься
И наслаждение получать
От разных поз и медитаций,
Чтоб свою карму очищать!

Помогут эти упражнения
Здоровье также укрепить!
Йога прекрасна, нет сомнения,
Ведь йога — это к счастью нить!

***

Поздравить тебя с Днём йоги
Спешу в этот яркий день лета,
Пусть дарит спокойствия много
Чудесная практика эта!

Порядок пусть и расслабленье Наступят и в мыслях, и в жизни, И йога тебе в настроенье Внесёт океан оптимизма!

***

Вас днем йоги поздравляю,
Быть здоровыми желаю,
Погрузитесь внутрь себя,
Чтоб познать свое там «Я».

Медитации помогут
Пусть гармонию найти,
И в нирвану вам откроют
Неизвестные пути.

Источник: pozdravok.ru, rus.team

«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Боль в пояснице: о чем вам хочет «сказать» организм
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Канадец побывал в России: что его восхитило больше всего
Свадьба за 15 миллионов: что известно о новой жене Шаляпина
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Шойгу одним словом оценил ситуацию в Афганистане
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткиДень йоги в РоссииЮНЕСКО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Увлечены йогой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Макроснимки живой природы на фотографиях в деталях
Самые лучшие достопримечательности на Балканах для посещения
Находки археологов, которые изменили представление о многих вещах
30 интересных рентгеновских снимков

Последние новости

С днем йоги самые крутые открытки для каждого 13 сентября
9:30:56 9/12/2021
С днем йоги самые крутые открытки для каждого 13 сентября
Удачные дни для пересадки и уборки урожая в сентябре 2021 года
9:00:12 9/12/2021
Удачные дни для пересадки и уборки урожая в сентябре 2021 года
Почему непривитых в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса: новейшее исследование
8:30:38 9/12/2021
Почему непривитых в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса: новейшее исследование
Мощный удар во второй половине сентября нанесет урон по метеопатам: Точная дата магнитной бури
8:00:24 9/12/2021
Мощный удар во второй половине сентября нанесет урон по метеопатам: Точная дата магнитной бури
Адская мигрень: семь признаков, указывающих на то, что ваша головная боль может быть опасной для жизни - советы экспертов
7:45:52 9/12/2021
Адская мигрень: семь признаков, указывающих на то, что ваша головная боль может быть опасной для жизни - советы экспертов
Эгоисты ли единственные дети в семье, точно показали исследователи в большом эксперименте
7:30:19 9/12/2021
Эгоисты ли единственные дети в семье, точно показали исследователи в большом эксперименте
С днем программиста яркие открытки и поздравления для профессионалов своего дела
7:15:43 9/12/2021
С днем программиста яркие открытки и поздравления для профессионалов своего дела
Можно ли 13 сентября работать, убираться и посещать кладбище в праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы?
7:00:51 9/12/2021
Можно ли 13 сентября работать, убираться и посещать кладбище в праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы?
Лучистые и добрые открытки и поздравления в Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября
6:58:12 9/12/2021
Лучистые и добрые открытки и поздравления в Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября
20 признаков того, что ваш муж больше не любит вас: и скоро бросит вас
6:54:12 9/12/2021
20 признаков того, что ваш муж больше не любит вас: и скоро бросит вас