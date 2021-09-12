Петербург побил рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки на 12 сентября в России

В России за прошедшие сутки на 12 сентября выявили 18 554 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу сообщили в федеральном оперативном штабе. С начала пандемии в общей сложности заразились в стране свыше 7,1 млн человек.
По суточному показателю в списке российских городов лидирует Санкт-Петербург - выявили 1597 новых заболевших, в Москве — 1592, в Подмосковье - 718 в Свердловской области — 506.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области зарегистрировано за сутки 171 новых зараженных, скончались 10 пациентов.
Петербург третий раз за месяц опережает Москву по суточному приросту. Так было 1 и 8 сентября.
За последние 24 часа от коронавируса в России умерли 788 человек. По 42 смерти зарегистрировали в Петербурге и Москве. За все время пандемии в стране скончались 192,7 тыс. человек.
Вылечились от коронавируса за сутки 14 497 заболевших, с начала пандемии — почти 6,4 млн пациентов.