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Петербург побил рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки на 12 сентября в России

5:45:509/12/2021
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С начала сентября северная столица в третий раз опережает Москву по этому показателю. Эти города также лидируют по числу зафиксированных за сутки летальных исходов.

788 человек умерли от коронавируса за сутки в России

В России за прошедшие сутки на 12 сентября выявили 18 554 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу сообщили в федеральном оперативном штабе. С начала пандемии в общей сложности заразились в стране свыше 7,1 млн человек.

По суточному показателю в списке российских городов лидирует Санкт-Петербург - выявили 1597 новых заболевших, в Москве — 1592, в Подмосковье - 718 в Свердловской области — 506.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области зарегистрировано за сутки 171 новых зараженных, скончались 10 пациентов.

Петербург третий раз за месяц опережает Москву по суточному приросту. Так было 1 и 8 сентября.

За последние 24 часа от коронавируса в России умерли 788 человек. По 42 смерти зарегистрировали в Петербурге и Москве. За все время пандемии в стране скончались 192,7 тыс. человек.

Вылечились от коронавируса за сутки 14 497 заболевших, с начала пандемии — почти 6,4 млн пациентов.

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