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Пассажира Nissan Serena зажало в салоне в жестком ДТП на трассе Р-256 в Бердске: Смотрите видео

7:09:219/12/2021Фото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
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Находившиеся в столкнувшихся автомобилях дети не пострадали. Серьезная авария произошла на повороте в Агролес. Понадобилась помощь спасателей.

Зажало в салоне жителя Новосибирска в жёстком ДТП на трассе в Бердске

Серьезное ДТП произошло вечером 12 сентября в Бердске на повороте с трассы Р -265 в Агролес. По данным портала "АвтоБердск", столкнулись кроссовер SsangYong и микроавтобус Nissan Serena.

Жителя Барнаула, подъезжая к повороту на Агролес со стороны Бердска по левому ряду на китайском авто, увидел стоящий перед ним автомобиль, которому надо было повернуть на Агролес и решил обойти его по встречке.

Но тут в него на высокой скорости врезался встречный микроавтобус.

В результате лобового столкновения в салоне «Ниссана» оказался заблокированным пассажир, сидевший рядом с водителем. Пришлось вызывать сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда, чтобы вытащить зажатого из салона. На место жесткой аварии выезжали пожарные и скорая помощь.

Как сообщает "АвтоБердск", в обоих машинах, ставших участниками ДТП, находились дети. Пострадавших среди них нет. Госпитализировали зажатого в салоне от удара пассажира.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", движение на бердском участке федеральной трассы в районе ДТП было затруднено.

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