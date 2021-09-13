Первый в мире пациент после трансплантации руки умер в возрасте 69 лет после новаторской операции в 1998 году

Мужчина, которому впервые в мире сделали трансплантацию руки, умер, пишет dailymail.co.uk.
69-летний Клинт Халлам скончался во французском городе Лион, где ему сделали новаторскую операцию в 1998 году.
Британский хирург профессор Надей Хаким, член медицинской бригады, приложивший руку к человеку, погибшему в результате аварии на мотоцикле, почтил память своего пациента.
Он сказал: «Любой такой пионер, как Клинт, заслуживает восхищения за то, что он первым прошел новую медицинскую процедуру. Мне очень жаль слышать о его смерти ».
Г-н Халлам сказал медикам, что потерял руку в результате бытового несчастного случая, но позже выяснилось, что он был мошенником, и рука была оторвана, когда он упал на электрическую пилу, находясь в тюрьме в своей родной Новой Зеландии.
Через четыре месяца после операции г-н Халлам дал эксклюзивное интервью The Mail в воскресенье, в котором с гордостью продемонстрировал свое умение держать пинту пива в пабе и играть на пианино.
Однако ему было трудно адаптироваться к новой руке, и отказ от приема лекарства привел к тому, что его тело отвергло его.
Рука была удалена хирургами в 2001 году.