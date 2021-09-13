Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Выпадение волос: пять малоизвестных факторов риска, увеличивающих жесткое выпадение волос у женщин

1:00:209/13/2021Фото: pixabay.com
0

Финастерид и миноксидил являются основными средствами лечения облысения по мужскому типу.

девушка, расческа
Выпадение волос является частью естественного баланса: одни волосы выпадают, а другие растут

Выпадение волос часто связано с генетикой, стрессом и образом жизни. У женщин выпадение волос может быть связано с любым из этих пяти факторов риска.

Обычно люди теряют от 50 до 100 отдельных волос в день. Выпадение волос является частью естественного баланса: одни волосы выпадают, а другие растут. Когда равновесие нарушается, происходит выпадение волос. Выпадение волос отличается от выпадения волос медицинским термином облысения, известным как алопеция, пишет express.co.uk.

Пять факторов риска облысения у женщин включают:

Заболевания щитовидной железы
Анемия
Аутоиммунные заболевания
Синдром поликистоза яичников
Кожные заболевания
Беременность.

По словам дерматолога Венди Роджерс, если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение волос происходит внезапно, это может быть вызвано чем-то другим, кроме наследственности, например, состоянием здоровья.

Она добавила: «Хотя существует связь между менопаузой и выпадением волос, я не верю, что существует прямая связь.

«Возможно, менопауза и выпадение волос происходят в одном и том же возрасте.

«Другие причины выпадения волос включают сильный стресс; физическая травма, такая как операция или тяжелое заболевание; резкое похудание за короткий промежуток времени; и прием слишком много витамина А.

«Выпадение волос может произойти от пары недель до шести месяцев после любого из этих событий».

Многие думают, что от выпадения волос страдают только мужчины.

Однако, по оценкам клиники Кливленда, более 50 процентов женщин испытают заметную потерю волос.

На сайте здравоохранения добавлено: «Самой серьезной причиной выпадения волос у женщин является выпадение волос по женскому типу (FPHL), от которого страдает около одной трети восприимчивых женщин.

«Женщины старше 40 лет, только что родившие ребенка или часто делающие прически, тянущие за волосы, более подвержены выпадению».

Если вас беспокоит выпадение волос, поговорите со своим лечащим врачом, который проведет следующие проверки, чтобы определить причину, в том числе:

Осторожно потяните за волосы, чтобы увидеть, сколько волосков выпало.

Анализы крови. Они проверяют уровни витаминов и минералов (таких как витамин D, витамин B, цинк и железо) и уровни гормонов (включая гормоны щитовидной железы и половые гормоны).

Исследование кожи головы под микроскопом и трихоскопия.

Биопсия кожи головы для удаления и исследования очень небольшого участка кожи головы.

Лечение выпадения волос

Финастерид и миноксидил являются основными средствами лечения облысения по мужскому типу, рекомендованными NHS.

Миноксидил также можно использовать для лечения облысения по женскому типу, но женщинам не следует использовать финастерид.

Однако важно знать, что эти методы лечения работают не для всех и могут работать только до тех пор, пока они используются.

Их также нет в системе NHS, и они могут быть дорогими.

Другие способы лечения выпадения волос включают пересадку волос - когда волосковые клетки перемещаются на участки истончения, и нанесение татуировок - татуировки, которые раньше выглядели как короткие волосы и брови.

Если выпадение волос вызывает у вас страдания, поговорите со своим терапевтом, который может помочь вам получить консультацию.

Как распознать хорошего любовника
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Действия Путина у гроба Зиничева видели все: появились детали
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Опаснейший продукт: все покупают, не зная, что он провоцирует рак
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Поклон над гробом и беседы с женой: поведение Путина видели все
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
женщинылечениевыпадение волоспричиныNHSВенди Роджерс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас выпадают волосы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Жизнь эксцентричного американского мультимиллионера
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

Выпадение волос: пять малоизвестных факторов риска, увеличивающих жесткое выпадение волос у женщин
1:00:20 9/13/2021
Выпадение волос: пять малоизвестных факторов риска, увеличивающих жесткое выпадение волос у женщин
Лечение коронавируса в госпитале в 150 раз дороже вакцинации
12:30:48 9/13/2021
Лечение коронавируса в госпитале в 150 раз дороже вакцинации
Красивые имена для девочек, рожденных осенью
11:00:34 9/12/2021
Красивые имена для девочек, рожденных осенью
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек открыто целуются в Венеции после возрождения романа
10:17:13 9/12/2021
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек открыто целуются в Венеции после возрождения романа
Благоприятные дела в Полнолуние 21 сентября 2021 года: Что можно и нельзя делать
10:00:53 9/12/2021
Благоприятные дела в Полнолуние 21 сентября 2021 года: Что можно и нельзя делать
С днем йоги самые крутые открытки для каждого 13 сентября
9:30:56 9/12/2021
С днем йоги самые крутые открытки для каждого 13 сентября
Удачные дни для пересадки и уборки урожая в сентябре 2021 года
9:00:12 9/12/2021
Удачные дни для пересадки и уборки урожая в сентябре 2021 года
Почему непривитых в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса: новейшее исследование
8:30:38 9/12/2021
Почему непривитых в 11 раз больше шансов умереть от коронавируса: новейшее исследование
Мощный удар во второй половине сентября нанесет урон по метеопатам: Точная дата магнитной бури
8:00:24 9/12/2021
Мощный удар во второй половине сентября нанесет урон по метеопатам: Точная дата магнитной бури
Адская мигрень: семь признаков, указывающих на то, что ваша головная боль может быть опасной для жизни - советы экспертов
7:45:52 9/12/2021
Адская мигрень: семь признаков, указывающих на то, что ваша головная боль может быть опасной для жизни - советы экспертов