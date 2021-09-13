Выпадение волос: пять малоизвестных факторов риска, увеличивающих жесткое выпадение волос у женщин

Выпадение волос часто связано с генетикой, стрессом и образом жизни. У женщин выпадение волос может быть связано с любым из этих пяти факторов риска.
Обычно люди теряют от 50 до 100 отдельных волос в день. Выпадение волос является частью естественного баланса: одни волосы выпадают, а другие растут. Когда равновесие нарушается, происходит выпадение волос. Выпадение волос отличается от выпадения волос медицинским термином облысения, известным как алопеция, пишет express.co.uk.
Пять факторов риска облысения у женщин включают:
Заболевания щитовидной железы
Анемия
Аутоиммунные заболевания
Синдром поликистоза яичников
Кожные заболевания
Беременность.
По словам дерматолога Венди Роджерс, если волосяные фолликулы имеют одинаковый размер или если выпадение волос происходит внезапно, это может быть вызвано чем-то другим, кроме наследственности, например, состоянием здоровья.
Она добавила: «Хотя существует связь между менопаузой и выпадением волос, я не верю, что существует прямая связь.
«Возможно, менопауза и выпадение волос происходят в одном и том же возрасте.
«Другие причины выпадения волос включают сильный стресс; физическая травма, такая как операция или тяжелое заболевание; резкое похудание за короткий промежуток времени; и прием слишком много витамина А.
«Выпадение волос может произойти от пары недель до шести месяцев после любого из этих событий».
Многие думают, что от выпадения волос страдают только мужчины.
Однако, по оценкам клиники Кливленда, более 50 процентов женщин испытают заметную потерю волос.
На сайте здравоохранения добавлено: «Самой серьезной причиной выпадения волос у женщин является выпадение волос по женскому типу (FPHL), от которого страдает около одной трети восприимчивых женщин.
«Женщины старше 40 лет, только что родившие ребенка или часто делающие прически, тянущие за волосы, более подвержены выпадению».
Если вас беспокоит выпадение волос, поговорите со своим лечащим врачом, который проведет следующие проверки, чтобы определить причину, в том числе:
Осторожно потяните за волосы, чтобы увидеть, сколько волосков выпало.
Анализы крови. Они проверяют уровни витаминов и минералов (таких как витамин D, витамин B, цинк и железо) и уровни гормонов (включая гормоны щитовидной железы и половые гормоны).
Исследование кожи головы под микроскопом и трихоскопия.
Биопсия кожи головы для удаления и исследования очень небольшого участка кожи головы.
Лечение выпадения волос
Финастерид и миноксидил являются основными средствами лечения облысения по мужскому типу, рекомендованными NHS.
Миноксидил также можно использовать для лечения облысения по женскому типу, но женщинам не следует использовать финастерид.
Однако важно знать, что эти методы лечения работают не для всех и могут работать только до тех пор, пока они используются.
Их также нет в системе NHS, и они могут быть дорогими.
Другие способы лечения выпадения волос включают пересадку волос - когда волосковые клетки перемещаются на участки истончения, и нанесение татуировок - татуировки, которые раньше выглядели как короткие волосы и брови.
Если выпадение волос вызывает у вас страдания, поговорите со своим терапевтом, который может помочь вам получить консультацию.