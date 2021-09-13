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Жизнь на диализе: понимают ли члены семьи желание умереть пациентов, находящихся на хроническом диализе?

1:30:589/13/2021Фото: pxhere.com
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Семья часто принимает важные медицинские решения в отношении людей, находящихся на диализе, когда они серьезно заболевают.

руки
Пациенты с почечной недостаточностью, находящиеся на длительном диализе, часто полагаются на членов семьи или друзей, чтобы принять важные решения о лечении в конце жизни

Пациенты с почечной недостаточностью, находящиеся на длительном диализе, часто полагаются на членов семьи или друзей, чтобы принять важные решения о лечении в конце жизни. Исследование, проведенное CJASN, проверяет, насколько хорошо такие близкие люди понимают желания этих пациентов.

Исследование, проведенное Фахадом Саидом, доктором медицины (Медицинский центр Университета Рочестера) и его коллегами, включало 172 члена семей людей, проходящих поддерживающий диализ. Команда выяснила уровень их участия в уходе за каждым пациентом и предварительные обсуждения предпочтений в уходе. Исследователи также сравнили ответы пациентов и членов их семей на вопросы об уходе в конце жизни, пишет medicalxpress.com.

«Возможно, самым поразительным открытием стало то, насколько сложно было включить членов семьи в исследование. Многие пациенты не хотели называть имена членов семьи, с которыми мы могли бы связаться, и примерно 10% пациентов указали, что у них нет члена семьи или друга в список ", - сказал доктор Саид.

Неудивительно, что включенные в исследование члены семьи были относительно вовлечены в уход за каждым пациентом, и многие из них жили с пациентом. Большинство членов семьи указали, что они говорили с пациентом о предпочтениях в лечении, но менее одной трети говорили о том, хотят ли они хосписа или прекратить диализ, если им станет хуже.

Члены семьи имели четкое представление о желаниях пациентов относительно СЛР, но гораздо более ограниченное представление о том, как пациенты ответят на ряд вопросов о других аспектах ухода за пациентами в конце жизни, в том числе о том, хотят ли они получить искусственную вентиляцию легких , о ценности на продление жизни, предпочтительное место смерти и прогностические ожидания.

«Когда мы разговаривали с членами семей людей, находящихся на диализе, большинство из них не имело четкого представления о том, чего бы пациенты хотели, если бы они серьезно заболели или умирали», - сказал доктор Саид. "Поскольку семья часто принимает важные медицинские решения в отношении людей, находящихся на диализе, когда они серьезно заболевают, эти результаты показывают, насколько важно для пациентов обсуждать свои пожелания с близкими, а для клиницистов и систем здравоохранения - находить способы чтобы поддержать эти разговоры».

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