Многие известные препараты могут быть перепрофилированы для лечения зараженных коронавирусом - исследование

Несмотря на разработку вакцин против SARS-CoV-2, необходимы эффективные терапевтические средства, пока не будет достигнут всемирный иммунитет. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Pathogens Адамом Пикардом и Карлом Кадлером из Манчестерского университета, Соединенное Королевство, и его коллегами, предполагает, что некоторые одобренные FDA препараты можно безопасно использовать для лечения инфекций COVID-19.
Большинство населения мира все еще не вакцинировано, но есть несколько лекарств, которые оказались безопасными, легко распространяемыми и способными снизить распространение SARS-CoV-2. Чтобы определить лекарства, которые могут эффективно лечить инфекции SARS-CoV-2, исследователи провели скрининг одобренных FDA в 1971 году терапевтических средств с использованием меченой люминесцентным ферментом версии вируса SARS-CoV-2 для количественной оценки вирусной нагрузки. Затем они проанализировали эффективность лекарств в ряде типов инфицированных клеток человека, наблюдая, насколько хорошо вирус реплицируется в инфицированных клетках после воздействия каждого лекарства, пишет medicalxpress.com.
Авторы определили девять лекарств, эффективных для подавления репликации вируса в клетках, инфицированных SARS-CoV-2, уже инфицированных SARS-CoV-2. Однако исследование было ограничено тем, что оно проводилось только на клетках человека, и препараты еще не были протестированы на эффективность при лечении SARS-CoV-2 у пациентов. Необходимы клинические испытания, чтобы определить, подходят ли эти препараты для лечения пациентов с COVID-19.
По словам авторов: «Наше исследование выявило соединения, которые безопасны для людей и демонстрируют эффективность в снижении инфекции SARS-CoV-2 и репликации в человеческих клетках. Поскольку эти препараты одобрены FDA, а безопасная дозиметрия уже установлена для использования у пациентов. , клинические испытания этих препаратов могут быть начаты в относительно короткие сроки ».
Кадлер добавляет: «Мы определяем препараты, которые останавливают репликацию вируса SARS-CoV-2 (который является причиной COVID-19) в клетках человека в культуре. Эти препараты включают эбастин, который одобрен FDA для лечения пневмоцист. jirovecii ( Pneumocystis carinii ) пневмония и витамин D3, который продается без рецепта и может оказаться мощным дополнением к лечению COVID-19. Эти препараты не тестировались на пациентах с COVID-19 и не являются альтернативой существующим методам лечения. или программы вакцинации ".