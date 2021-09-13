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Многие известные препараты могут быть перепрофилированы для лечения зараженных коронавирусом - исследование

2:00:089/13/2021Фото: pxhere.com
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Большинство населения мира все еще не вакцинировано, но есть несколько лекарств, которые оказались безопасными, легко распространяемыми и способными снизить распространение SARS-CoV-2.

таблетки
Есть несколько лекарств, которые оказались безопасными, легко распространяемыми и способными снизить распространение SARS-CoV-2

Несмотря на разработку вакцин против SARS-CoV-2, необходимы эффективные терапевтические средства, пока не будет достигнут всемирный иммунитет. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Pathogens Адамом Пикардом и Карлом Кадлером из Манчестерского университета, Соединенное Королевство, и его коллегами, предполагает, что некоторые одобренные FDA препараты можно безопасно использовать для лечения инфекций COVID-19.

Большинство населения мира все еще не вакцинировано, но есть несколько лекарств, которые оказались безопасными, легко распространяемыми и способными снизить распространение SARS-CoV-2. Чтобы определить лекарства, которые могут эффективно лечить инфекции SARS-CoV-2, исследователи провели скрининг одобренных FDA в 1971 году терапевтических средств с использованием меченой люминесцентным ферментом версии вируса SARS-CoV-2 для количественной оценки вирусной нагрузки. Затем они проанализировали эффективность лекарств в ряде типов инфицированных клеток человека, наблюдая, насколько хорошо вирус реплицируется в инфицированных клетках после воздействия каждого лекарства, пишет medicalxpress.com.

Авторы определили девять лекарств, эффективных для подавления репликации вируса в клетках, инфицированных SARS-CoV-2, уже инфицированных SARS-CoV-2. Однако исследование было ограничено тем, что оно проводилось только на клетках человека, и препараты еще не были протестированы на эффективность при лечении SARS-CoV-2 у пациентов. Необходимы клинические испытания, чтобы определить, подходят ли эти препараты для лечения пациентов с COVID-19.

По словам авторов: «Наше исследование выявило соединения, которые безопасны для людей и демонстрируют эффективность в снижении инфекции SARS-CoV-2 и репликации в человеческих клетках. Поскольку эти препараты одобрены FDA, а безопасная дозиметрия уже установлена ​​для использования у пациентов. , клинические испытания этих препаратов могут быть начаты в относительно короткие сроки ».

Кадлер добавляет: «Мы определяем препараты, которые останавливают репликацию вируса SARS-CoV-2 (который является причиной COVID-19) в клетках человека в культуре. Эти препараты включают эбастин, который одобрен FDA для лечения пневмоцист. jirovecii ( Pneumocystis carinii ) пневмония и витамин D3, который продается без рецепта и может оказаться мощным дополнением к лечению COVID-19. Эти препараты не тестировались на пациентах с COVID-19 и не являются альтернативой существующим методам лечения. или программы вакцинации ".

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