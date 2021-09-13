В США скрывают или занижают количество случаев коронавируса и смертей в домах престарелых

Согласно исследованию, опубликованному 9 сентября в JAMA Network Open, данные Федеральной национальной сети безопасности здравоохранения (NHSN) занижают общее количество случаев COVID-19 и смертей в домах престарелых в США.
Карен Шен, доктор философии, из Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, и ее коллеги провели кросс-секционное исследование, в котором сравнивали случаи COVID-19 и случаи смерти, о которых дома престарелых США сообщили в NHSN, с теми, о которых сообщалось в департамент здравоохранения штата в конце мая. 2020. Были включены дома престарелых из 20 штатов, с 4598 учреждениями в 12 штатах и 7401 учреждением в 19 штатах, где требовалось, чтобы учреждения сообщали о случаях заболевания и смерти, соответственно. Чтобы сделать вывод о количестве незарегистрированных случаев и смертей в стране (15 397 учреждений) в мае и декабре 2020 года, оценки непредставления данных были экстраполированы, пишет medicalxpress.com.
Исследователи обнаружили, что в первом представлении NHSN в штатах выборки в 15415 домах престарелых в США не было зарегистрировано в среднем 43,7 процента случаев COVID-19 и 40,0 процента случаев смерти от COVID-19 до 24 мая среди 15 415 домов престарелых, в том числе 4599 с данными о случаях заболевания и 7,405 с данными о смерти штата . Это говорит о том, что в целом по стране было пропущено 68 613 случаев и 16 623 случая смерти, что составляет 11,6 и 14,0 процента случаев и смертей от COVID-19, соответственно, среди жителей домов престарелых в 2020 году.
«Хотя текущие измерения распространенности COVID-19 и смертности отражают разрушительный кризис общественного здравоохранения для населения домов престарелых, вполне вероятно, что пострадало еще больше жизней, которые никогда не будут полностью отражены в существующих данных», - пишет автор сопроводительной редакционной статьи.