Лечение коронавируса в госпитале в 150 раз дороже вакцинации

(HealthDay). В то время как стоимость введения вакцины COVID-19 является номинальной и бесплатной для потребителей в Соединенных Штатах, стоимость госпитализации для людей, заразившихся вирусом, значительно выше.
Средняя финансовая стоимость госпитализации для COVID-19 пациент застрахован Medicare-на $ 21752-это около 145 раз возмещения Medicare платит за вакцинировать одного человека, CNN сообщил. Информационное агентство анализировались документы фактуры из государственных медицинских страховых компаний Medicare и Medicaid, пишет medicalxpress.com.
Эти 21 752 доллара предназначены для среднего пребывания на 9,2 дня, отмечает CNN . Когда кому-то требуется вентилятор и более длительная госпитализация (в среднем около 17 дней), счета в Medicare в среднем вырастают до 49 441 доллар, что более чем в 300 раз превышает стоимость вакцинации одного человека.
«Мы знаем, как положить конец этой пандемии», - сказал CNN главный хирург США доктор Вивек Мурти . «Вот и делают прививки».
В то время как средний подходящий американец может получить свою вакцину от COVID-19 бесплатно, Medicare возмещает поставщикам, которые вводят прививки, - 40 долларов за каждую дозу и 35 долларов за каждый раз, когда поставщик вводит дозу в доме пациента или в группе, проживающей в рамках программы Medicare. Это верно для обеих существующих двухдозовых мРНК-вакцин, Moderna и Pfizer / BioNTech.
Согласно анализу Kaiser Family Foundation, только в июне и июле более 100000 непривитых людей были госпитализированы с предотвратимыми случаями COVID-19. Это означает, что Соединенные Штаты заплатили более 2 миллиардов долларов на уход за невакцинированными пациентами, если их лечение оценивалось примерно в 20 тысяч долларов каждый, сообщает CNN .
По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, в настоящее время в США госпитализировано около 102000 пациентов с COVID-19, в том числе 25800 на койках в отделениях интенсивной терапии.
Федеральное правительство продолжает призывать людей , чтобы получить прививку. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 53% всех американцев полностью вакцинированы, но дети младше 12 лет еще не имеют права на вакцинацию. В целом это означает, что около 27% американского населения, имеющего право на вакцинацию, еще не сделали прививки, сообщает CNN .