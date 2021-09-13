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Коллективный иммунитет не может быть достигнут только с помощью вакцин: вирус слишком быстро мутирует

5:30:109/13/2021Фото: pxhere.com
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Полностью вакцинированные люди сейчас составляют только 4% случаев госпитализации людей с COVID-19 .

вакцина
Вакцины очень эффективны, и без них мы столкнемся с гораздо более смертоносной пандемией
Сюжет: Третья волна коронавируса
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 Поскольку к концу августа десятки миллионов американцев вакцинированы от COVID-19, неизбежно возникнут так называемые «прорывные» случаи. Но есть обнадеживающие новости из новых данных: большинство таких случаев легкие, а случаи, приводящие к госпитализации, чрезвычайно редки.

В целом, последние данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США показали, что по состоянию на 30 августа было зарегистрировано 12 908 случаев COVID-19, приведших к госпитализации или смерти среди вакцинированных американцев, пишет medicalxpress.com.

По сообщению информационного агентства, учитывая, что к 30 августа более 173 миллионов американцев были вакцинированы, это составляет один шанс из 13000, что вакцинированный человек получит настолько серьезный случай заболевания, что потребуется госпитализация.

Сравните это с невакцинированными взрослыми, чей риск нужды в больнице в случае заражения новым коронавирусом сейчас в 17 раз выше, чем у их вакцинированных сверстников, согласно одному исследованию, опубликованному на прошлой неделе в онлайн-журнале препринтов medRxiv, которое еще не прошло экспертную оценку.

По сообщению CNN, полностью вакцинированные люди сейчас составляют только 4% случаев госпитализации людей с COVID-19 . Среди этих редких случаев у вакцинированных людей прорывное заболевание, требующее госпитализации, 70% произошло среди взрослых в возрасте 65 лет и старше. 87% пациентов были в возрасте 65 лет и старше.

Новые данные CDC основаны на добровольных данных из штатов и могут быть неполными, но другие исследования отражают эти тенденции. Например, в исследовании medRxiv, посвященном случаям с 1 января по 30 июня 2021 года, средний возраст пациентов составлял 73 года, и около 71% имели три или более основных состояния, включая диабет, болезни сердца, аутоиммунные состояния и другие.

В другом исследовании, на этот раз проведенном доктором Хён Чуном, доцентом кардиологии Йельской школы медицины в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, с конца марта по июль 2021 года отслеживалась почти тысяча пациентов, госпитализированных по разным причинам. , CNN сообщил. Исследование показало, что средний возраст госпитализированных с тяжелыми симптомами COVID-19 составлял 80 лет, более половины имели избыточный вес и у большинства были сопутствующие заболевания, такие как болезни сердца, заболевания легких или диабет.

В том же исследовании половина госпитализированных пациентов с положительным результатом на новый коронавирус не имела симптомов - они лечились от другого заболевания.

«Ясно, что вакцины очень эффективны, и без них мы столкнемся с гораздо более смертоносной пандемией», - сказал Чун CNN . «Какими бы эффективными ни были вакцины, с появлением новых вариантов и увеличением случаев прорывных инфекций, мы должны продолжать проявлять бдительность в принятии таких мер, как маскировка в помещении и социальное дистанцирование».

Когда дело доходит до вакцинации против COVID-19, все это говорит о том, что любое развертывание должно быть сосредоточено на пожилых людях, сказал один эксперт.

«Я думаю, что происходит то, что вакцинация может показывать более сильное снижение иммунитета со временем в этих (высокорисковых) группах населения, и это может быть причиной этого», - сказал доктор Питер Хотез, вакцинолог из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне. CNN . «Вот почему, например, Израиль, когда они впервые объявили о своем плане ревакцинации для проведения третьей иммунизации, они больше сосредоточились на пожилых людях».

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