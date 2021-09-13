Женщина нашла сына, которого отдала на усыновление 33 года назад, благодаря тесту ДНК

Мелани Прессли и Грег Восслер рассказывают Fox News, что им повезло, что они нашли друг друга на переполненном рынке ДНК-тестов.
Мать воссоединилась с сыном, которому она оставила опеку в надежде, что он найдет лучший дом, пишет foxnews.com.
Мелани Прессли более трех десятилетий размышляла о сыне, которого она отдала на усыновление. Она сказала, что на ее вопросы наконец-то ответили, когда она прошла тест ДНК от 23andMe, который предположил генетическое соответствие ее первенцу - Грегу Восслеру.
Прессли родила Фосслера в 1988 году в возрасте 18 лет в Кантоне, штат Огайо. Не имея возможности заботиться о нем в финансовом отношении, она нашла агентство по усыновлению, которое позже подключило ее сына к семье с двумя родителями.
После закрытия усыновления все, что осталось у Прессли, - это единственная фотография ее новорожденного сына, сделанная на следующий день после его рождения.
«Вы переживаете период траура, но всю оставшуюся жизнь проживаете в трауре», - сказала Прессли Fox News, вспоминая время, которое она провела без сына.
33-летний Фосслер из Винчестера, штат Вирджиния, узнал, что он был усыновлен позже в детстве, и рос, задаваясь вопросом о своем происхождении.
После того как он сам стал отцом, он решил пройти тест ДНК в 2018 году, чтобы узнать о своей генетике, поскольку он не мог указать на какую-либо историю болезни своей биологической семьи.
«Все проверено, но в глубине души <23andMe> всегда предлагает новых родственников по ДНК», - сказал Фосслер в телефонном разговоре с Fox News.
Он продолжил: «Я подумал:« Мало ли. Может быть, одна из этих меньших связей приведет к чему-то значительному ''.
Прессли получила подарочную карту 23andMe от своей дочери Рэйчел как «комбинацию дня рождения и Дня матери», - сказал Прессли.
Хотя в то время она этого не знала, Прессли сказала, что ее дочь купила тест ДНК, надеясь, что он свяжет ее с сыном, о котором она хотела узнать больше. Однако вместо того, чтобы прямо сказать это, дочь Прессли процитировала отчет о состоянии здоровья, проведенный ДНК-тестом, как движущий фактор.
«Я потеряла мать из-за рака легких, которая ни разу в жизни не курила и не пила. Итак, она продавала это мне, говоря: «О, черт возьми. Затем вы увидите, есть ли у вас какие-либо из этих генов или есть ли какие-либо флаги '', - сказал Прессли.
По словам Прессли, в течение нескольких дней тест ДНК показал, что Прессли и Восслер являются потенциальными родственниками.
Прессли отправила ему сообщение, как только она поняла, что это опция на веб-сайте, добавила она.
Прессли сказала, что она сначала спросила его, сколько ему лет, и когда ответ Восслера подтвердил день рождения 17 июня, который она запомнила, Прессли объяснила, что считает себя его биологической матерью.
«Его приемная мать написала мне письмо через пару месяцев после его рождения. И она сказала, что когда он станет достаточно взрослым, она скажет ему <что он был удочерен> », - сказал Прессли.
Прессли и Фосслер перевели свое общение на электронную почту, а затем и на текстовые сообщения. Пара наконец встретилась лично в июне 2021 года в доме Прессли в Уодсворте, штат Огайо.
После их эмоционального воссоединения Восслер познакомился с мужем Прессли, его сводным братом и двумя сводными сестрами, а Прессли познакомился с женой и двумя сыновьями Восслера.
«В жизни есть забавный способ дать вам то, что вам нужно, но не обязательно то, что вы хотите. Иногда эти желания и потребности совпадают, но иногда вы не понимаете, что вам действительно нужно, до самого будущего », - сказал Восслер. «Семья Мелани, вошедшая в мою жизнь в этот момент, была благословением. Это как бы разожгло некоторые страсти и азарт ».
Прессли и Фосслер сказали, что им очень повезло, что они нашли друг друга, поскольку сейчас на рынке так много тестов ДНК.
Прессли сказала, что перед тем, как пройти тест 23andMe, она боялась, что ее сын может не захотеть общаться, но, увидев, как это работает, она думает, что другим разлученным семьям было бы полезно обратиться, если бы они захотели.
«После того, как я нашел его, я почувствовал, что мое сердце снова стало целым», - сказал Прессли. «Став старше, ты вроде как становишься немного мудрее, но нет ничего постыдного в том, чтобы отдать кого-то на усыновление. Есть любящие пары, у которых не может быть детей, которые хотели бы вырастить ребенка ».
Она продолжила: «Я говорю вам, если бы вы могли встретить Грега, он получил бы жизнь, о которой я не могу поверить. Он был воспитан с хорошими манерами. Он был воспитан так, как можно мечтать. Это просто невероятно ».
Восслер сказал, что, по его мнению, их история во многом похожа на сбывшуюся сказку.
«Это просто благословение сверх благословений. Это действительно так, - сказал он. «Если бы я мог поделиться одним советом, это был бы такой: не бойтесь доверить неизвестное будущее известному Богу».