Погода в Бердске 13 сентября 2021 года: Когда наступит ясная погода?

Первый рабочий день, 13 сентября, в Бердске будет прохладным, но ясным и солнечным. температура воздуха с утра понизится до +6°C, ветер ослабеет до 2.3 м/с. Давление составит 738 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +12°C, a ночью 13 сентября составит всего +6°C. Ветер подует юго-западный с порывами до 5.2 м/с.
13 сентября в православии почитают священномученика Киприана и мученицу Иустину. В народе эту дату называют Куприянов день.
До встречи с Иустиной Киприан был магом. Однажды раз к нему пришел юноша Аглаид, который хотел соблазнить красивую и непорочную девушку Иустину. Она была христианкой и все колдовство Киприана разбилось о чистоту девушки. Известный маг покаялся и принял христианство. Вместе с Иустиной они стали проповедовать свою веру, за что подверглись преследованиям и были казнены.
Девушки, которые до Покрова не вышли замуж, в этот день собирались на посиделки. Но не играли и не веселились, а сидели за прялкой и занимались вышиванием, вязанием, шитьем, а в конце затягивали песни грустные и протяжные.