Какой сегодня церковный праздник 13 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 10 сентября 2021 года
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Народные праздники и приметы
Куприянов день
В эту дату почитают память мученика Киприана Карфагенского, епископа.
По народному поверью, в этот день журавли слетаются на болота и совместно решают, как совершать перелет на юг.
В этот праздник ходят собирать клюкву, которую в народе прозвали «журавлиной». Поводырем выбирают человека, рожденного 13 сентября. Считается, что ему известно, где растут самые крупные и спелые ягоды. Традиционными блюдами являются пироги и кисель с клюквой.
Также к этому сроку начинается сбор урожая корнеплодов: моркови, свеклы, репы, картофеля.
Громкое курлыканье журавлей сулит скорый дождь.
Приметы
- Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени.
- Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.
- Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.
- Большие муравейники – к суровой зиме.
- На горизонте над багрово–красной зарей возникают клочья легких облаков, которые затем утолщаются и очерчиваются все резче и резче, – к сильному ветру.