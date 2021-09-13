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Какой сегодня церковный праздник 13 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:509/13/2021Фото: pixabay.com
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В этот праздник ходят собирать клюкву, которую в народе прозвали «журавлиной».

Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени

Православные праздники 10 сентября 2021 года

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Народные праздники и приметы

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В эту дату почитают память мученика Киприана Карфагенского, епископа.

По народному поверью, в этот день журавли слетаются на болота и совместно решают, как совершать перелет на юг.

В этот праздник ходят собирать клюкву, которую в народе прозвали «журавлиной». Поводырем выбирают человека, рожденного 13 сентября. Считается, что ему известно, где растут самые крупные и спелые ягоды. Традиционными блюдами являются пироги и кисель с клюквой.

Также к этому сроку начинается сбор урожая корнеплодов: моркови, свеклы, репы, картофеля.
Громкое курлыканье журавлей сулит скорый дождь.

Приметы

  • Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени.
  • Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно.
  • Если в этот день выпал снег, то он долго не продержится.
  • Большие муравейники – к суровой зиме.
  • На горизонте над багрово–красной зарей возникают клочья легких облаков, которые затем утолщаются и очерчиваются все резче и резче, – к сильному ветру.

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