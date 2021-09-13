Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 сентября 2021 в России и мире

• День парикмахера
• Международный день шоколада (International Chocolate Day)
• День шарлоток и осенних пирогов
• День программиста (Day of the Programmer)
• День позитивного мышления (Positive Thinking Day)
• День «У меня всё под контролём» (I`m on Top of It Day)
• Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы
• День рождения пенициллина
• День основания Краснодарского края
• День йоги в России
• Собор Саратовских святых
• Праздник железных материалов
• День рождения бионики
• День памяти священномученика Киприана Карфагенского
• Католический праздник святого Иоанна Златоуста (Feast of Saint John Chrysostom)
• День «Лысина - это красиво» (Bald is Beautiful Day) - США
• День сверхъестественного (Supernatural Day) - США
• Праздник сбора винограда - Румыния
• День печенья с предсказаниями (Fortune Cookie Day) - США
• День картофельных клёцок - Германия
• День «Дети захватывают кухню» (Kids Take Over The Kitchen Day) - США
• День арахиса (National Peanut Day) - США
• День «Бросьте вызов суевериям» (National Defy Superstition Day) - США
• День закуски солениями (Snack a Pickle Day) - США
• День «Дяди Сэма» (Uncle Sam Day) - США
• День мелиораторов - Таджикистан
• День Роальда Даля (Roald Dahl Day) - Великобритания
• День инженера - Маврикий
• День обмена должностями начальник-сотрудник (Boss/Employee Exchange Day) - США
• День борьбы с целиакией (National Celiac Disease Awareness Day) - США
• День алкогольного напитка «кашаса» (Dia Nacional da Cachaca) - Бразилия
• День памяти детей-героев (Dia de los Ninos Heroes) - Мексика
• Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила, Александра
• Куприянов день (Журавлиное вече)
Важные события
• 13 сентября 1736 года основан город Челябинск
• 13 сентября 1745 года вышел в свет первый географический «Атлас Российский»
• 13 сентября 1983 года организована рок-группа «Несчастный случай»
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru