13 сентября – Куприянов день: как сегодня не навлечь на себя и свою семью беду по народным приметам

Киприан был языческим магом из Антиохии, который служил князю тьмы. С помощью его демонов он пытался погубить святую Иустину, христианскую девушку, но она крестным знамением предотвратила тройные нападения дьяволов. Доведенный до отчаяния, Киприан сам осенил себя крестным знамением и таким образом освободился от оков сатаны.
Киприан собрал все свои книги по магии и публично сжег их. Кроме того, он собрал все свои нажитые богатства и раздал их бедным. Его единственной заботой было искупить свои многочисленные грехи и причиненный людям вред слезами и благотворительностью, которые перевесили бы его предыдущие злодеяния.
Киприан был принят в Церковь, прославился чудесными дарами и стал служить Господу, диаконом, священником, и наконец, епископом, в то время как Иустина стала главой монастыря.
Во время преследования Диоклетиана оба были схвачены и подвержены жестоким пыткам. Но их вера была неколебима. Они предстали перед Диоклетианом в Никомидии, где по его приказу были обезглавлены на берегу реки Галл.
После того, как тела святых пролежали непогребенными шесть дней, христианские моряки отвезли их в Рим, где они были погребены в поместье, а позже погребены в базилике Константина.
История святых Киприана и Юстины дает одно из самых полных описаний в христианской литературе магии и ее власти над людьми—и ее окончательного поражения силой Христа.
В честь святых в церковном календаре установлен день их памяти - 13 сентября. В народе праздник называют Куприянов день. Наши предки наделили этот день многими мистическими приметами и обрядами, спасающими от темных сил.
13 сентября проводили ритуал по снятию порчи, которая проявлялась тогда в виде “кликуши” - вселения в человека демона, от чего тот страдал от не прекращаемой икоты и становился нервным, замкнутым, закрытым от людей.
Для ритуала, славяне шли в лес за веточкой осины, которую отломив от дерева, обязательно просили у него прощения за причиненную боль. После чего, один конец ветки заостряли ножом и втыкали ее в землю, приговаривая: “Христос терпел и нам велел”. Исполняли такой обряд рядом со своим домом, у входа в жилище. Считалось, что на весь следующий год в дом не пройдет нечистая сила.
А чтобы не стать жертвой темных сил, в Куприянов день запрещалось:
Ссориться со своими близкими, произносить вслух гневные слова и пить спиртное.