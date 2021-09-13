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Главные запреты и три самых важных дела в праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября. Сильная молитва на дату

8:30:009/13/2021Фото: pixabay.com
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Три самых важных дела, которые должен сделать христианин в святой праздник: сходить в храм и помолиться Богородице, посвятить этот день добрым делам и обязательно помолиться дома.

Вплоть до наших дней Святой Пояс творит много чудес

13 сентября 2021 года, во всех православных храмах отметят положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Пояс Божией Матери, сегодня разделен на несколько частей, является оставшейся единственной святыней Ее нахождения на Земле. По легенде, пояс состоял из верблюжьей шерсти. После Успения Богородицы, Она подарила его Фоме, полному сомнений. В первые столетия христианства святая реликвия была в Иерусалиме, а в четвертом веке о нем услышали в Зеле в Каппадокии. В тоже время Преподобный Феодосий перевез его в город Иерусалим, а затем родной сын Аркадий Феодосия повез святыню в город Константинополь. Во время правления Льва VI "Мудрого"его доставили во дворец, где он вылечил свою больную жену, императрицу Зою.

Вплоть до наших дней Святой Пояс творит много чудес, особенно в случае бесплодных женщин, которым, он помогает, если помолиться, особенно когда дают кусок веревки из футляра, на котором держится Пояс, и, если у них есть вера, они беременеют

Три самых важных дела, которые должен сделать христианин в святой праздник: сходить в храм и помолиться Богородице, посвятить этот день добрым делам и обязательно помолиться дома.


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