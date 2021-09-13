Церковное новолетие-2021: Что можно и строго запрещено делать в 14 сентября

Первый день Церковного Нового года также называют началом Индиктиона. Термин Индикция происходит от латинского слова, которое означает “навязывать”. Впервые он применялся для введения налогов в Египте. Первое всемирное знамение произошло в 312 году, когда император Константин заметил чудесное видение Креста в небе. До введения юлианского календаря в Риме начинал Новый год 1 сентября.
Также, в Евангелии Христос вошел в синагогу 1 сентября - по старому календарю и 14 сентября - по новому, чтобы объявить о Своей миссии человечеству: “Дух Господень на мне; потому что Он помазал меня проповедовать Евангелие бедным; Он послал меня провозгласить освобождение пленным и возвращение зрения слепым, освободить угнетенных, провозгласить приемлемый год Господень...” Эта сцена изображена в ватиканской рукописи.
В Церковное новолетие верующие приходят в храм, где проводятся службы, вечерни, утрени и литургии. В этот день у Бога просят благословления на начинающий год.
Также на службе вспоминают проповеди Христа, когда в синагоге Назарета он сказал, что пришел исцелять людские сердца.
В народе на 14 сентября приходится праздник Семена Летопровдца. После этого праздник крестьяне прекращают все работы в поле.
В праздник не рекомендуется далеко уезжать - в день поездки могут случиться неприятности.
Подметать и мыть полы - по приметам, таким образом можно вымести все счастье из жилья.