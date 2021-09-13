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Особый ритуал для проведения Бабьего лета 2021: На здоровье, благополучие семьи и удачу

10:00:459/13/2021Фото: pixabay.com
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И чаще всего это время наступает в конце сентября - начале октября. В Америке его называют индейское лето — длительный период теплой и сухой погоды.

Девушки в этот день перед закатом они шли к водоему

Когда в природе осенью наступают долгие теплые деньки, что возникает ощущение, будто лето к нам вернулось от продолжительности солнечных дней. Этот период в народе прозвали просто - бабье лето.

Осенью почти любой теплый день большинство людей называют “бабьим летом”. Но это неверно.

Примечательно, что термин “бабье лето” также непосредственно относится к нашей жизни, как один из благоприятных периодов в конце долгого пути. Словарь объясняет это как период большого успеха в конце чьей-то жизни или карьеры, часто после неудачного периода.

Таким образом, в природе “бабье лето” случается исключительно перед самыми долгим периодом холодов, а также после небольшого похолодания в начале осени. Например, периода дождей.

И чаще всего это время наступает в конце сентября - начале октября. В Америке его называют индейское лето — длительный период теплой и сухой погоды.

Выражение также связано с тем событием в жизни крестьян, когда заканчивались полевые работы и женщины принимались выполнять последние работы в огороде: мочить лен, ткать.

Стоит отметить, что начало и конец Бабьего лета связанны с народными и церковными праздниками. Например, первый день Бабьего лета всегда начинается с церковного индикта, новолетием, который отмечается 14 сентября. В народе этот день называют праздник Семена Летопроводца. Считалось, что именно в этот день заканчивается лето и начинается осень.Окончание Бабьего лета приходится на 27 сентября, на праздник Воздвижения.

Бабье лето сравнивали с периодом, когда женская красота особенно хороша накануне увядания. Поэтому девушки использовали этот период, чтобы помолодеть на несколько лет с помощью обряда. Для этого перед закатом они шли к водоему. В который окунали руки. При этом воду должно было освещать солнце. Собранной в горсть водой трижды умывались. Затем, не вытирая лицо, смотрели на закат и представляли, как каждая капля воды втягивает лучи света, наполняя кожу молодостью.

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