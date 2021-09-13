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Благолепные открытки и поздравления в праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября

7:10:229/13/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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13 сентября посвящен Божией Матери: в этот день церковь отмечает праздник с загадочным для современного человека названием – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
Годичный круг великих (двунадесятых) православных праздников начинается и замыкается торжествами, посвященными Пресвятой Богородице, проделав путь от ее Рождества — через Покров, Введение и Благовещение – до Успения. И последний день церковного года – 13 сентября (31 августа по старому стилю) – тоже посвящен Божией Матери: в этот день церковь отмечает праздник с загадочным для современного человека названием – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой БогородицыВ императрицу греков Зою,
Нечистый дух вселился злой …
Смотря на мир с глухой тоскою,
Она жила одной мольбой.

Мать Пресвятую призывала,
Прося ослабить духа власть
И со слезами умоляла
Изгнать великую напасть.

И было Зое откровенье,
Что Пояс Девы Пресвятой
Подаст ей скоро исцеленье,
Душе и плоти дав покой.

Хранился Пояс тот веками
Душ христианских чередой
И был в ковчег положен в храме
С печатью царской золотой.

И император Лев - муж Мудрый,
Ларец открыть тот попросил,
Чтоб сон свершился Зои чудный …
И патриарх – благословил.

Молебен вместе отслужили Для Зои милости прося И Пояс тут же возложили, Чтоб им была покрыта вся.

И ярость вражия утихла,
Всё содрогнув, больной, внутри …
И Зоя мертвенно поникла,
Задув огонь своей свечи.

Но оживать вдруг стали краски,
Её усталого лица
И заблестели словно в сказке,
Живою радостью глаза.

Как будто вся переродилась,
Светла так стала, здорова …
Царице Неба поклонилась
И благодарность воздала.

Так чудо первое свершилось,
Чрез Пояс Матери Творца,
Её являя явно милость
И чудом радуя сердца.

Источник: elitsy.ru, ria.ru

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