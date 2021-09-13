Благолепные открытки и поздравления в праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
Годичный круг великих (двунадесятых) православных праздников начинается и замыкается торжествами, посвященными Пресвятой Богородице, проделав путь от ее Рождества — через Покров, Введение и Благовещение – до Успения. И последний день церковного года – 13 сентября (31 августа по старому стилю) – тоже посвящен Божией Матери: в этот день церковь отмечает праздник с загадочным для современного человека названием – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
13 сентября - Положение честного пояса Пресвятой БогородицыВ императрицу греков Зою,
Нечистый дух вселился злой …
Смотря на мир с глухой тоскою,
Она жила одной мольбой.
Мать Пресвятую призывала,
Прося ослабить духа власть
И со слезами умоляла
Изгнать великую напасть.
И было Зое откровенье,
Что Пояс Девы Пресвятой
Подаст ей скоро исцеленье,
Душе и плоти дав покой.
Хранился Пояс тот веками
Душ христианских чередой
И был в ковчег положен в храме
С печатью царской золотой.
И император Лев - муж Мудрый,
Ларец открыть тот попросил,
Чтоб сон свершился Зои чудный …
И патриарх – благословил.
Молебен вместе отслужили Для Зои милости прося И Пояс тут же возложили, Чтоб им была покрыта вся.
И ярость вражия утихла,
Всё содрогнув, больной, внутри …
И Зоя мертвенно поникла,
Задув огонь своей свечи.
Но оживать вдруг стали краски,
Её усталого лица
И заблестели словно в сказке,
Живою радостью глаза.
Как будто вся переродилась,
Светла так стала, здорова …
Царице Неба поклонилась
И благодарность воздала.
Так чудо первое свершилось,
Чрез Пояс Матери Творца,
Её являя явно милость
И чудом радуя сердца.