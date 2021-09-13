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Классные открытки в профессиональный праздник парикмахеров 13 сентября: Яркие и самые красивые

6:15:589/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День парикмахера — международный профессиональный праздник тех, кто делает людей красивыми и оригинальными. Праздник принято отмечать 13 сентября.

День парикмахера

Парикмахер ты отличный,
Гуру ножниц, просто ас,
В праздник твой желаю счастья,
Показать лишь высш8ий класс.

Пусть клиентов восхищает
Каждый к ним тебе визит,
Путь к огромным перспективам
Будет в деле пусть открыт.

***

Ножниц проворные взмахи
В руках твоих чудо творят,
Ты самый крутой парикмахер,
Успех — твой бессменный наряд!

Желаю больших достижений,
В работе достичь всех высот,
И пусть целый шквал вдохновенья
Твой день приходящий несёт!

День парикмахера

Мастерство расчески, ножниц, фена,
Ваши руки дружат с волшебством.
Пусть всё будет в жизни совершенным:
Отношения, работа, отдых, дом.

Я желаю крепкого здоровья, Вдохновения, движений четких рук, Тёплых дней, наполненных любовью, Понимания и радости вокруг.

***

В этот день тебе желаю
Отдохнуть от всех забот,
Выходной взять на работе
И отметить праздник в срок,
Пусть любимые клиенты
Радуют тебя всегда,
Пусть не будет конкурентов,
Будут только пусть друзья!

Источник: pozdravok.ru

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