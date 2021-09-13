Классные открытки в профессиональный праздник парикмахеров 13 сентября: Яркие и самые красивые

Парикмахер ты отличный,
Гуру ножниц, просто ас,
В праздник твой желаю счастья,
Показать лишь высш8ий класс.
Пусть клиентов восхищает
Каждый к ним тебе визит,
Путь к огромным перспективам
Будет в деле пусть открыт.
***
Ножниц проворные взмахи
В руках твоих чудо творят,
Ты самый крутой парикмахер,
Успех — твой бессменный наряд!
Желаю больших достижений,
В работе достичь всех высот,
И пусть целый шквал вдохновенья
Твой день приходящий несёт!
Мастерство расчески, ножниц, фена,
Ваши руки дружат с волшебством.
Пусть всё будет в жизни совершенным:
Отношения, работа, отдых, дом.
Я желаю крепкого здоровья, Вдохновения, движений четких рук, Тёплых дней, наполненных любовью, Понимания и радости вокруг.
***
В этот день тебе желаю
Отдохнуть от всех забот,
Выходной взять на работе
И отметить праздник в срок,
Пусть любимые клиенты
Радуют тебя всегда,
Пусть не будет конкурентов,
Будут только пусть друзья!
Источник: pozdravok.ru