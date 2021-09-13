Самые крутые открытки ко дню программиста 13 сентября : Просто отправь по WhatsApp

Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку «грусть» не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
***
Поздравляю с Днем программиста,
Пусть в душе горит надежды искра,
Пусть всегда все будет хорошо,
На душе — спокойно и тепло!
Пожелаю в работе больших достижений,
Новых планов, идей и свершений,
К новой цели идти без сомнений,
За работу свою получать много премий!
Кто от вирусов спасает,
Подключает антиспам,
Сна и отдых не знает
По компьютерным делам?
Кто сидит у монитора,
Не смыкая своих глаз,
И блуждает по просторам
Интернета, как спецназ?
Все они — авантюристы, Знают шифры и пароль, С днем поздравим программистов За заслуженную роль!
***
Программный код творишь,
Опутан проводами,
Замученный делами,
День ты и ночь сидишь.
Разблокировать систему,
Алгоритм какой создать —
В своем деле просто гений!
Он не умеет отдыхать!
Комп сейчас ты отодвинь!
Рискни оставить Vista,
У тебя — День программиста!
Источник: pozdravok.ru