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13.09
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Самые крутые открытки ко дню программиста 13 сентября : Просто отправь по WhatsApp

8:45:269/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День программиста — важный профессиональный праздник, который принято отмечать ежегодно, в 256 день года. В этом году дата выпала на 13 сентября.

День программиста

Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку «грусть» не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!

***

Поздравляю с Днем программиста,
Пусть в душе горит надежды искра,
Пусть всегда все будет хорошо,
На душе — спокойно и тепло!

Пожелаю в работе больших достижений,
Новых планов, идей и свершений,
К новой цели идти без сомнений,
За работу свою получать много премий!

День программиста

Кто от вирусов спасает,
Подключает антиспам,
Сна и отдых не знает
По компьютерным делам?

Кто сидит у монитора,
Не смыкая своих глаз,
И блуждает по просторам
Интернета, как спецназ?

Все они — авантюристы, Знают шифры и пароль, С днем поздравим программистов За заслуженную роль!

***

Программный код творишь,
Опутан проводами,
Замученный делами,
День ты и ночь сидишь.
Разблокировать систему,
Алгоритм какой создать —
В своем деле просто гений!
Он не умеет отдыхать!
Комп сейчас ты отодвинь!
Рискни оставить Vista,
У тебя — День программиста!

Источник: pozdravok.ru

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