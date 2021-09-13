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Самолет L-410 потерпел крушение под Иркутском. В регионе объявлен траур по погибшим

8:59:459/13/2021Фото: МЧС России
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Все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели продолжают работать на месте крушения, разбирая завалы

12 сентября пилотам пассажирского самолета L 410 пришлось выполнять жесткую посадку. Отметим, что самолет направлялся из Иркутска в Казачинское и разбился примерно в четырех километрах от аэропорта назначения. Причина ЧП еще неизвестна.

Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. После падения воздушного судна, пассажиры оказались заблокированы. К счастью, самолет не начал гореть, что могло бы привести к еще более жутким последствиям. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. На данный момент, по информации МЧС России, пострадали 12 человек, 4 человека погибли.

На месте крушения самолета работает более 70 человек и 20 единиц техники. 15 сентября в регионе объявлен траур по погибшим.

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