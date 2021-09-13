Самолет L-410 потерпел крушение под Иркутском. В регионе объявлен траур по погибшим

12 сентября пилотам пассажирского самолета L 410 пришлось выполнять жесткую посадку. Отметим, что самолет направлялся из Иркутска в Казачинское и разбился примерно в четырех километрах от аэропорта назначения. Причина ЧП еще неизвестна.
Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. После падения воздушного судна, пассажиры оказались заблокированы. К счастью, самолет не начал гореть, что могло бы привести к еще более жутким последствиям. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. На данный момент, по информации МЧС России, пострадали 12 человек, 4 человека погибли.
На месте крушения самолета работает более 70 человек и 20 единиц техники. 15 сентября в регионе объявлен траур по погибшим.