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13.09
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Выживший пилот рухнувшего самолета по Иркутском рассказал свою версию трагедии

9:21:409/13/2021Фото: МЧС России
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Он считает, что во всём виноват сбой системы навигации.

Николай Махнутин

В интервью со СМИ, Николай объяснил, что GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. Пилотам пришлось уходить на второй круг, когда они поняли, что воздушное судно двигается не ошибочном направлении. Но во время набора высоты самолет зацепил сопку. После столкновения, Николай потерял сознание. Причиной ухода на второй круг стал сильный туман, который пилот принял за дым, как рассказал Николай.

- Я не установил визуальный контакт с землей и принял решение ухода на второй круг. Во время ухода на второй круг, полосу я увидел, но она была левее, чем когда мы летели. А должна быть четко по центру,-отметил Николай.

Спасатели разбирают обломки самолета

Напомним, о крушении самолета стало известно вчера вечером. При жесткой посадке пострадало 12 человек, 4 человека погибли. На данный момент на месте крушения работает группа спасателей. На месте крушения самолета работает более 70 человек и 20 единиц техники.

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