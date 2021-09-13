Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь питания в Рождественский пост 2021-2022: как подготовиться

9:00:519/13/2021,Мария ПанюшинаФото: pixabay.com
0

Все 40 дней поста под запретом будет пища животного происхождения, яйцо и блюда из молочных продуктом.

А верующим 31 декабря нельзя будет есть даже рыбу

28 ноября у православных начинается пост, цель которого — подготовка к радостному Христову Рождеству. С одной стороны, воздержание будет не таким строгим, как в Успенский или Великий пост. Но в то же время Рождественский пост захватит светский праздник Новый Год, который полон искушений присоединится к всеобщему застолью. А верующим 31 декабря нельзя будет есть даже рыбу. Какие запреты действуют в остальные дни, читайте в материале.

Все 40 дней поста под запретом будет пища животного происхождения, яйцо и блюда из молочных продуктом. При этом Рождественский пост делится на три периода. Первый — самый легкий, а к концу воздержания оно будет становится все строже.
28 ноября — разрешена горячая постная еда, в том числе с добавлением растительного масла, а еще морепродукты.
29 ноября — запрет строже: рыба уже не допустима, горячую пищу можно есть, но без растительного масла.
30 ноября — снова разрешена рыба, приготовленные каши и супы на огне, растительное масло.
1 декабря — сухоядение.
2 декабря — можно приготовить уху или другие блюда с рыбой и с растительным маслом.
3 декабря — строгий пост, сухоядение.
4 декабря — день послаблений: можно рыбу, растительное масло, горячую пищу и немного вина.
5 декабря — второй легкий день подряд: можно то же, что и накануне.
6 декабря — готовят постные супы и каши без растительного масла. Рыбу, соответственно, тоже нельзя.
7 декабря — уже можно полакомиться рыбой и приготовить пищу с постным маслом.
8 декабря — строгий день, сухоядение.
9 декабря — разрешается рыба, горячая пища, растительное масло.
10 декабря — сухоядение.
11 декабря — один из самых легких дней. Можно и рыбу, и горячую пищу с постным маслом, и даже чуть-чуть вина.
12 декабря — послабления в этот день такие же, что и 11 декабря.
13 декабря — строгость Рождественского воздержания увеличивается: только горячие блюда без постного масла и рыбы.
14 декабря — ко всему разрешенному в предыдущие сутки добавляется рыба.
15 декабря — сухоядение.
16 декабря — морепродукты снова разрешены, как и горячая пища с растительным маслом.
17 декабря — нужно потерпеть: сухоядение.
18 декабря — действуют много послаблений: можно рыбу и растительное масло. Пищу употребляют в горячем виде.
19 декабря — снова несложный день. Позволено все, что накануне и даже бокал вина.

«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Из-за чего у США и ФРГ началась истерика: что рассказали в МИД РФ
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В РФ умер музыкант Александр Храбунов
На Украине рассказали об ультиматуме от США
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Актер из «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован: что произошло
Политолог рассказал о планах США на Украину
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
питаниерождествопост
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поститесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Нам врали 65 лет: кто по национальности Хрущев, тайна раскрыта
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Вот что означают широкие бедра у женщин, мужчины ахнут

Последние новости

Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами, в том числе с Испанией
9:01:27 9/13/2021
Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами, в том числе с Испанией
Календарь питания в Рождественский пост 2021-2022: как подготовиться
9:00:51 9/13/2021
Календарь питания в Рождественский пост 2021-2022: как подготовиться
В арбузе из "Магнита", который съели погибшие бабушка и внучка, нашли яд для насекомых
8:43:38 9/13/2021
В арбузе из "Магнита", который съели погибшие бабушка и внучка, нашли яд для насекомых
Выплаты в 100 000 рублей пообещала авиакомпании пострадавшим в крушении самолета L-410
8:15:24 9/13/2021
Выплаты в 100 000 рублей пообещала авиакомпании пострадавшим в крушении самолета L-410
В страшном ДТП погибли "Учитель года" с 7-летней дочерью и начальник уголовного розыска
8:00:49 9/13/2021
В страшном ДТП погибли "Учитель года" с 7-летней дочерью и начальник уголовного розыска
Самые благоприятные даты для маникюра по лунному календарь с 15 по 30 сентября 2021 года
8:00:16 9/13/2021
Самые благоприятные даты для маникюра по лунному календарь с 15 по 30 сентября 2021 года
Красочные открытки в Бабье лето 14 сентября для каждого: Тепла и уюта этой осенью!
7:45:21 9/13/2021
Красочные открытки в Бабье лето 14 сентября для каждого: Тепла и уюта этой осенью!
Путин приказал проиндексировать зарплату военных выше уровня инфляции
7:34:58 9/13/2021
Путин приказал проиндексировать зарплату военных выше уровня инфляции
Автобус с туристами разбился в Турции: Стало известно, есть ли россияне среди погибших и пострадавших
7:21:35 9/13/2021
Автобус с туристами разбился в Турции: Стало известно, есть ли россияне среди погибших и пострадавших
Мать посадила детей на цепь и била палкой, чтобы еду втихаря не таскали: Дело об истязании возбудил СК
7:02:30 9/13/2021
Мать посадила детей на цепь и била палкой, чтобы еду втихаря не таскали: Дело об истязании возбудил СК