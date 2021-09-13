Календарь питания в Рождественский пост 2021-2022: как подготовиться

28 ноября у православных начинается пост, цель которого — подготовка к радостному Христову Рождеству. С одной стороны, воздержание будет не таким строгим, как в Успенский или Великий пост. Но в то же время Рождественский пост захватит светский праздник Новый Год, который полон искушений присоединится к всеобщему застолью. А верующим 31 декабря нельзя будет есть даже рыбу. Какие запреты действуют в остальные дни, читайте в материале.
Все 40 дней поста под запретом будет пища животного происхождения, яйцо и блюда из молочных продуктом. При этом Рождественский пост делится на три периода. Первый — самый легкий, а к концу воздержания оно будет становится все строже.
28 ноября — разрешена горячая постная еда, в том числе с добавлением растительного масла, а еще морепродукты.
29 ноября — запрет строже: рыба уже не допустима, горячую пищу можно есть, но без растительного масла.
30 ноября — снова разрешена рыба, приготовленные каши и супы на огне, растительное масло.
1 декабря — сухоядение.
2 декабря — можно приготовить уху или другие блюда с рыбой и с растительным маслом.
3 декабря — строгий пост, сухоядение.
4 декабря — день послаблений: можно рыбу, растительное масло, горячую пищу и немного вина.
5 декабря — второй легкий день подряд: можно то же, что и накануне.
6 декабря — готовят постные супы и каши без растительного масла. Рыбу, соответственно, тоже нельзя.
7 декабря — уже можно полакомиться рыбой и приготовить пищу с постным маслом.
8 декабря — строгий день, сухоядение.
9 декабря — разрешается рыба, горячая пища, растительное масло.
10 декабря — сухоядение.
11 декабря — один из самых легких дней. Можно и рыбу, и горячую пищу с постным маслом, и даже чуть-чуть вина.
12 декабря — послабления в этот день такие же, что и 11 декабря.
13 декабря — строгость Рождественского воздержания увеличивается: только горячие блюда без постного масла и рыбы.
14 декабря — ко всему разрешенному в предыдущие сутки добавляется рыба.
15 декабря — сухоядение.
16 декабря — морепродукты снова разрешены, как и горячая пища с растительным маслом.
17 декабря — нужно потерпеть: сухоядение.
18 декабря — действуют много послаблений: можно рыбу и растительное масло. Пищу употребляют в горячем виде.
19 декабря — снова несложный день. Позволено все, что накануне и даже бокал вина.