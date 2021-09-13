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Розыск маньяка: Педофил изнасиловал маленьких мальчиков днем за школой №7 Искитима

10:14:319/13/2021,Алина БуроваФото: С камер видеонаблюдения
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Одному из несчастных мальчиков удалось вырваться. О случившемся он рассказал продавцу магазина.

Подозреваемый

Полицейские ведут тщательные поиски мужчины, совершившего надругательство над двумя 7-летними школьниками вчера, 12 сентября в Искитиме.

О случившемся инциденте рассказал 12-летний мальчик, который смог вырваться и скрыться от педофила в магазине.

По словам продавца, запыхавшегося несовершеннолетнего всего трясло от страха. Юноша рассказал, что незнакомец трогал мальчиков за половые органы. Сотрудница магазина, не задумываясь вызвала полицию.

- Я сначала не поняла. Спросила у него, что случилось. Он говорит меня сейчас удерживали и показал рукой в сторону, где все произошло, - отметила продавец.

По словам людей, находившихся в это время в магазине и слышащих рассказ мальчика, педофил совершал действия сексуального характера в кустах, что неподалеку от коррекционной школы №7 Искитима.

Правоохранители заявили, что ведут поиск подозреваемого, которого смогла запечатлеть одна из камер видеонаблюдения.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции сегодня, 13 сентября.

Напомним, что случаи педофилии участились по всей стране. Так, в начале сентября следователи Кемеровской области задержали 41-летнего Виктора Пестерникова. Он заманил конфетами двух 10-ти летних девочек к себе домой. Там надругался над ними, а после совершил расправу. Сейчас Пестерников находится в СИЗО. Ранее, в 2009 году, его уже судили за изнасилование ребенка. В колонии он провел 10 лет.

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