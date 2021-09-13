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Категорические запреты в первый день Славянского Нового года 14 сентября: нельзя выбрасывать еду со стола

11:00:119/13/2021,Мария ПанюшинаФото: pixabay.com
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В старину праздники существовали не просто как повод повеселиться и отдохнуть.

14 сентября по прежнему считается датой наступления Нового Года, но только по церковному календарю

Новый Год — любимый праздник для большинства современных людей: кто-то ждет длинных каникул, кому-то нравятся пышные застолья, а другие обожают запускать в небо фейерверки и загадывать желания под бой курантов. Все эти традиции довольно молодые и показались бы странными жителям древней Руси. У них в Новый Год даже и снега-то не было, ведь отмечали его осенью, 14 сентября по новому стилю.

В старину праздники существовали не просто как повод повеселиться и отдохнуть, каждый из них приурочивался к определенному значимому событию: например, посевной, сбору урожая. Наступление Нового Года или Новолетия по-славянски связывали со сменой сезонов и осенним равноденствием. А упрочнение христианства на Руси закрепило за Новолетием дополнительный смысл — открывать очередной круг церковных праздников.
К сентябрю у славян уже заканчивались основные работы в поле и начинались домашние “засидки”: женщины делали заготовки, занимались рукоделием. В сам праздник Новолетия во всех избах с раннего утра гасили старый огонь и зажигали новый. Люди верили: чем ярче и дольше он будет гореть, тем удачнее будет и год. Кроме того, было принято выходить в поля и читать особые заговоры, “задабривая” землю, чтобы она дала хороший урожай. Для мальчиков проводили обряд посвящения во взрослую жизнь: стригли им темечко и, произнося специальные заклинания, прятали волосики в тряпочку.
Вечером устраивали настоящий пир. Поскольку праздник был не семейный, а общинный, то гуляли всем селом.
Существовали и запреты на день наступления славянского Новолетия. Так, нельзя было входить в новый годичный цикл с долгами, считалось это дурной приметой. Ни одна хозяйка не подметала в праздник пол: по поверьям, можно было вымести всю удачу из жизни. Кроме того, не разрешалось переезжать: старались это делать накануне самого праздника. Также не выбрасывали остатки со стола: ими принято было делиться с нуждающимися. Славяне полагали, что чем больше отдашь в праздник Новолетия, тем больше потом и получишь.
Сегодня 14 сентября по прежнему считается датой наступления Нового Года, но только по церковному календарю. В этот день во всех храмах проходят торжественные службы, а верующие обмениваются религиозными подарками.

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