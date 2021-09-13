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Сильный ритуал для исполнения желания в Славянский Новый Год

4:00:209/13/2021,Мария ПанюшинаФото: pixabay.com
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Для ворожбы на Славянский Новый Год вам не понадобится шампанское.

Если вы пришьёте пуговицы в районе сердца, то эффект от ритуала усилится

А вы знали, что загадать желание на Новый Год можно не только зимой, но и осенью? 14 сентября наступает праздник славянского Новолетия. Наши пращуры верили, что именно в эту дату происходит переломный момент, когда природа поворачивается к зиме, и открывается новый жизненный цикл. Праздник наступления Нового Года, в представлениях древних, обладал особым магическим потенциалом: поэтому проводили обряды и читали особые заговоры.

Для ворожбы на Славянский Новый Год вам не понадобится шампанское, ведь его у предков не было. Для своих ритуалов они использовали обычные предметы, которые были под рукой. Например, пуговицы. Казалось бы, такая бытовая мелочь часто играла роль оберега или артефакта, который исполняет желания. Тем, кто хочет попробовать на себе магию древних славян, стоит приготовить 14 сентября 12 пуговиц — по числу месяцев в году. Пуговицы не обязательно должны быть одинаковыми, но обратите внимание на их цвет. Если вы собрались просить судьбу о любви, все пуговицы должны быть красными, зеленые подойдут для магии на финансовое благополучие, а фиолетовые пуговки выбирают, когда хотят добиться успеха в творчестве. Во время исполнения ритуала вам никто не должен мешать, все делают тайно. Каждую пуговицу нужно пришить на изнаночную сторону какого-либо своего предмета одежды. Перед этим ее сжимают в кулаке и про себя формулируют желание — максимально четко и избегая частицы “не”. Кстати, цвет ниток выбирается по тому же принципу, что и цвет пуговиц. А одежду лучше взять ту, которую часто носите: любимое платье или рубашку. Если вы пришьёте пуговицы в районе сердца, то эффект от ритуала усилится. Закончив работу, произнесите: “Что я загадала — то и сбылось. Что пришила — к своей судьбе навеки прилепила.”
Помните, что ваши намерения должна быть чистыми. Нельзя загадывать желания, которые имеют целью причинение вреда кому-либо. Славянская магия достаточно сильная, и, если она обернется против вас, избавиться от бед будет сложно.

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