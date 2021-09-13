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Этиленгликоль нашли в крови погибших после отравления арбузом из "Магнита"

9:47:429/13/2021Фото: Pixabay
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Торговая сеть изъяла из продажи се ягоды до выяснения причин произошедшего.

Конец августа и начало сентября считаются сезоном арбузов

В крови погибших от отравления арбузом жительниц Совхозной улицы в Москве, нашли следы этиленгликоля, рассказал "Известиям" источник.

9 сентября, четверг, в больницу с отравлением доставили бабушку, 15-летнюю девочку и ее мать. Как сообщалось, ранее пострадавшие ели арбуз, который был куплен в «Магните» на Совхозной улице. После сильнейшего отравления бабушка и внучка погибли. Столичная прокуратура проверяет сведения о смерти пациентов.

Также началось и внутреннее расследование в торговой сети. После чего с продажи сняли всю партию арбузов, из-за покупки которого пошло отравление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшим к смерти человека.

Напомним, этиленгликоль — один из наиболее популярных видов нефтехимического сырья и компонент для многих промышленных продуктов.

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