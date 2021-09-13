Самые благоприятные даты для маникюра по лунному календарь с 15 по 30 сентября 2021 года

Большинство женщин, выбирая время для маникюра, руководствуются исключительно личным расписанием и расписанием мастера. А вот астрологи говорят, что это не совсем верно: смотреть нужно еще и на расписание Луны! Расположение земного спутника влияет на то, сколько вы сможете походить с ухоженными ноготками.
К примеру, бывает обидно, когда гель-лак вроде бы и сделан качественно, но через неделю все равно не имеет вида: ногти отросли слишком быстро. Это как раз та ситуация, когда виноват не мастер, а ночное светило. Если сделать маникюр с покрытием гель-лак на убывающую фазу, то он останется красивым куда дольше. Дело в том, что после полнолуния силы в нашем организмы затухают, физиологические процессы замедляются, и ногти тоже растут медленнее. Исходя из этого, благоприятный период для нанесения гель-лака в сентябре наступит с 23 по 31 число. Кроме того, в указанное время можно делать педикюр и бороться с натоптышами. В полнолуние 22 сентября ногти лучше вообще не трогать. Особенно опасно удалять кутикулу: можно пораниться, и рана долго не заживет.
А вот на растущей Луне можно делать все нейл-процедуры: покраску, наращивание, лечение, ванночки. Стричь тоже можно, если вы хотите, чтобы ногти быстро отросли.
При этом самыми благоприятными днями для маникюра станут даты с 15 по 18 сентября. В это время растущая Луна будет гостить в созвездиях Козерога и Водолея. А они благоволят красивым ноготкам.
Если вы находитесь в поисках хорошего мастера, то назначьте процедуру на 12 сентября. Это отличный день для экспериментов с ногтями, можно попробовать новые процедуры и дизайн.
Весьма настороженно стоит отнестись к дате 14 сентября, когда земной спутник будет находится в Стрельце: в это время лучше не обрезать заусенцы и не трогать кутикулу: велика вероятность воспалений.
Кроме того, обратите внимание на 21 сентября. Если вы планируете сделать обрезной маникюр в этот день, вполне возможно, что он будет неудачным.