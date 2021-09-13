21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в великий праздник

Рождество Пресвятой Богородицы верующие отмечают 21 сентября, и праздник относится к числу двунадесятых — то есть это важнейшее христианское торжество. На Руси также день 21 сентября называли Второй Пречистой, подразумевая, что чуть раньше наступает другой праздник в честь Девы Марии — Успение.
Согласно церковному преданию, родителями Богородицы были набожные супруги — Анна и Иоаким. Но детей Господь не посылал им очень долго. Из-за этого на семью стали смотреть как на нечистых: ведь евреи считали бездетность признаком греха. Скорбя, Иоаким ушел в пустыню, чтобы посвятить себя длительной молитве. И Анна, находясь дома, непрестанно обращалась к Богу с просьбой зачать ребенка. В один и тот же день к обоим супругам явился ангел и возвестил, что Всевышний услышал их чаяния: родится девочка. Обрадованные Иоаким и Анна воссоединились, и в их доме действительно зазвучал детский голос. Девочку назвали Марией, потому что так повелел ангел.
Поскольку история рождения Богородицы связана с чудесным избавлением от бездетности, то и 21 сентября верующие молятся о пополнении в семействе и о здоровье для своих малышей. Но, конечно, попросить Богородицу можно о чем угодно: главное, чтобы помыслы были чистыми, а сердце искренним. Молятся Заступнице и об избавлении от болезней, и о замужестве, и о благодати в семье, и об успехе в делах и о наставлении на праведный путь, и избавлении от дурных привычек. 21 сентября в храмах всегда многолюдно, потому что этот праздник был исстари любим у народа. Считалось, что пропустить торжественное богослужение можно только из-за серьезной болезни. Но в этом случае обязательной становилась молитва дома перед иконой.
В двунадесятый православный праздник действуют и запреты: нельзя работать в огороде и дома, если нет острой необходимости. Не рекомендовано посещение кладбищ. Запрещено отказывать в милостыне, затевать ссоры, сквернословить, неуважительно относится к родителям. А вот пост не действует: поэтому на Богородичное Рождество в деревнях было принято устраивать застолья. Тем более, полевые работы к этому времени заканчивались, урожай был собран — самое время отдохнуть.
Кроме того, наши предки считали 21 сентября женским днем. Это было связано отчасти и с окончанием бабьего лета. Так что в Рождество Приснодевы Марии принято было угождать женщинам, прислушиваться к ним и не допускать ни единой женской слезы — считалось, что это не сулит ничего хорошего в будущем обидчику.