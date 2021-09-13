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Мощная луна 21 сентября 2021 года: как использовать силу Полнолуния и изменить свою жизнь

7:00:309/13/2021,Мария ПанюшинаФото: pixabay.com
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В полнолуние приступите к какому-нибудь делу, за которое давно хотели взяться, но откладывали.

21 сентября- первое Полнолуние осени 2021

“Должно быть, дело в полнолунии”, — так часто говорят, если хотят указать на чье-то странное поведение. С одной стороны, фраза полушутливая, с другой — ночное светило не утратило флера таинственности даже сейчас, когда там побывала нога человека. Лунный диск по-прежнему становится немым свидетелем обрядов и ритуалов, ведь магические знания не имеют срока годности.

Ближайшее полнолуние случится 21 сентября, а значит этот день будет энергетически заряжен по максимуму. Остается только правильно использовать мощный потенциал астрономического события. Помните, что в полнолуние увеличивается способность каждой мысли к материализации. Поэтому лучше заранее гоните из головы весь негатив. Утро 21 сентября необходимо начать в добром расположении духа. Проснувшись, подумайте о том, какими хотите видеть свою жизнь и себя. Чем ярче вы нарисуете образ в своих фантазиях, тем больше шансов, что желания сбудутся.
В полнолуние приступите к какому-нибудь делу, за которое давно хотели взяться, но откладывали. Благодаря продуктивной энергии земного спутника ваши начинания быстро пойдут в гору. А если вы хотите развить в себе интуицию или получить от Вселенной ответ на тревожащий вас вопрос, займитесь творчеством. Велика вероятность, что именно с вдохновением вам “придет” и столь долгожданный ответ.
Кроме того, в полнолуние благоприятно проводить водные процедуры — они зарядят мощной энергией и дадут силы на осуществление планов. А если вам нужна дополнительная магическая помощь в финансовых делах, то приготовьте лунную воду. Для этого возьмите трехлитровую банку и киньте на дно части растений, которые символизируют материальное изобилие, а это мята, шалфей, розмарин, сосновая хвоя. Затем залейте до краев воду: лучше, конечно, родниковую, но подойдет и обычная из-под крана. Затем поставьте банку на подоконник так, чтобы на нее падал свет полной Луны. В течение нескольких минут подумайте о своем желании, представьте, что оно уже осуществилось. Затем визуализируйте, как ваши мысли золотым потоком направляются в воду. Банка с водой должна простоять под Луной всю ночь, а убрать ее нужно обязательно до восхода и поместить в темное место. Затем воду постепенно выпивают: неважно сделаете вы это за пару дней или за месяц.

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