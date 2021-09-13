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Число льготников по оплате ЖКУ должно увеличиться, считают в Госдуме

10:13:569/13/2021Фото: Pixabay
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На эти цели понадобится 30 млрд рублей ежегодно.

Данные изменения должны помочь многим семьям

В Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ. Для реализации этой идеи, осенью в нижнюю палату поступит законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране — с 2023 года до 18% и с 2025-го до 15%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на комитет жилищной политике и ЖКХ.

Отметим, что на данный момент предельная планка составляет 22%, но в определенных субъектах РФ. А те расходы на коммуналку, которые превышают предельный показатель доли в общем доходе семьи, оплачивают за счет региональных бюджетов.

Сейчас такая помощь доступна для 3 млн семей, еще 1 млн получит право на нее после снижения планки. Однако у экспертов данные изменения вызывают вопросы. Так как на помощь семьям ежегодно уходит более 70 млрд рублей.

В таком случае, для увеличения количества льготников и снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране дополнительно понадобится около 30 млрд рублей ежегодно, оценил депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов.

А Сергей Пахомов, первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, считает, что выделение субсидий на оплату ЖКУ – это полномочие исключительно властей регионов, так как условия в каждом совершенно разные. И пусть местные власти сами устанавливают стандарт стоимости услуг и нормативы площади для определения размера субсидий.

По многочисленным спорам различных экспертов, решение только готовится.

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