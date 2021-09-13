Стало известно, почему пассажира Nissan Serena зажало в автомобиле в жутком ДТП на трассе Р-256 Бердска

Стали известны подробности серьезного ДТП на повороте с трассы Р-256 в "Агролес" Искитимского района.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 сентября произошло столкновение кроссовера SsangYong Kyron 2 и микроавтобуса Toyota Town Ace. В результате столкновения 42-летний водитель "Тойоты" серьезно пострадал. Его зажало в салоне. Спасатели в количестве двух человек освободили автомобилиста. В обоих машинах, ставших участниками ДТП, находились дети. Они не пострадали.
Как выяснилось сегодня, 13 сентября, 41-летний пассажир "Тойоты" был госпитализирован с сотрясением головного мозга, переломом ребер и ног в ЦГБ Бердска. В настоящее время за его жизнь борются медики.
В ГИБДД предварительно установили, что 32-летний водитель SsangYong Kyron 2 двигался из Бердска в Искитим, а после совершил выезд на встречную полосу.
Также стало известно, что участники ДТП были трезвыми.
Отметим, что за выезд на встречную полосу лишают прав или штрафуют на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.