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Стало известно, почему пассажира Nissan Serena зажало в автомобиле в жутком ДТП на трассе Р-256 Бердска

11:57:039/13/2021,Алина БуроваФото: Сергея Болдырева/АвтоБердск
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Один из пассажиров был госпитализирован с различными травмами в горбольницу. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Спасатели и полиция оперативно приехали на место ЧП

Стали известны подробности серьезного ДТП на повороте с трассы Р-256 в "Агролес" Искитимского района.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 сентября произошло столкновение кроссовера SsangYong Kyron 2 и микроавтобуса Toyota Town Ace. В результате столкновения 42-летний водитель "Тойоты" серьезно пострадал. Его зажало в салоне. Спасатели в количестве двух человек освободили автомобилиста. В обоих машинах, ставших участниками ДТП, находились дети. Они не пострадали.

Как выяснилось сегодня, 13 сентября, 41-летний пассажир "Тойоты" был госпитализирован с сотрясением головного мозга, переломом ребер и ног в ЦГБ Бердска. В настоящее время за его жизнь борются медики.

В ГИБДД предварительно установили, что 32-летний водитель SsangYong Kyron 2 двигался из Бердска в Искитим, а после совершил выезд на встречную полосу.

Также стало известно, что участники ДТП были трезвыми.

Отметим, что за выезд на встречную полосу лишают прав или штрафуют на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

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