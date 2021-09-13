Названа новая дата выплаты пособия на детей с 3 до 7 лет в Бердске и Новосибирске в сентябре 2021

Обещанное от государства пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет не поступило жителям Новосибирской области в сентябре 2021 года. Последний раз сумму в размере 12 750 рублей выплачивали 6 августа.
- Сегодня уже 13 сентября. Как я понимаю, выплата ежемесячная. Месяц прошел, а пособия нет, - поделилась в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» мама двух ребятишек Ирина.
Напомним, глава государства Владимир Путин ввел новую выплату семьям с детьми в 2020 прошлом году. В июне 2020 года всем семьям, которым не хватает финансов, единовременно выплатили сумму сразу за полгода. После — каждый месяц. В 2021 году критерии назначения пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно изменились. Помимо доходов семьи социальная защита начала учитывать количество собственности во владении получателей. Кроме того, некоторые семьи стали получать пособие в размере 75% или 100% от размера прожиточного минимума на ребенка. Так, 50% в среднем по стране 6 364,5 рубля — это базовый размер, 75% в среднем по стране 9 546,75 рублей — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума или 100% (в среднем по стране 12 729,0 рублей — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.
По словам женщины, обычно деньги поступали на счет до 6 числа каждого месяца. При этом срок начисления выплаты - до 26 числа каждого месяца.
- Месяц уже прошел. Получается, выплата не ежемесячная, а "полуторамесячная". Или все деньги у бюджета России кончились из-за выплат пенсионерам? - сетует Ирина.
На горячей линии министерства труда и социального развития сайту "Курьер. Среда. Бердск" сообщили, что пособие семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно выплатят всем ожидающим до конца этой недели. То есть до 17 сентября 2021.
Напомним, до 3 сентября 2021 года все российские пенсионеры получили поддержку от государства в виде единовременной выплаты по 10 000 рублей.