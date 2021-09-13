Появился список погибших при крушении самолёта L-410 в Иркутской области

В МЧС подтвердили, что во время аварийной посадки самолета L-410 спаслись 12 из 16 человек, находившихся в самолете. Четверо людей, в число которых входит и пилот, не выжили во время авиакатастрофы.
Оглашены имена погибших: один из них - пилот Владимир Черненко. В списке погибших трое местных жителей, в том числе врач УЗИ из Казачинско-Ленской районной больницы Татьяна Попович, 26-летний Виталий Гужва и Александр Андреев. Все они возвращались домой из поездки в Иркутск.
Напомним, крушение самолета произошло при жесткой посадке, 12 сентября, в 23.15 по местному времени, в четырех километрах от села Казачинского. Как отмечают в ведомстве, погибших могло быть больше, если бы при крушении самолет загорелся, так как люди оказались бы в железной ловушке. На месте происшествия работает более 70 человек и 20 единиц техники.