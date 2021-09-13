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Водитель маршрутки №17 зажал дверями пассажирку в Бердске. Подробности ЧП

12:56:109/13/2021,Валерия НипомнящаяФото: pixabay.com
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Как отмечает бердчанка, круглолицый и седой водитель всегда хамит.

Пассажирка возмущена

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило обращение от местной жительницы Любови. Она рассказала о водителе маршрутки №17, который хамит, конфликтует с ней и может даже не открыть женщине дверь в транспорт. Неоднократные предупреждения бедчанки проходят мимо мужчины, а ведь ей приходится очень часто ездить этим маршрутом. Также она отметила, что транспорт до п. Мичуринский стал ходить гораздо реже, горожане с трудом дожидаются маршрутку.

Жительница Бердска поделилась одним из последних эпизодов: 10 сентября в 19:08 она пыталась сесть в маршрутку до Мичуринского, но водитель просто не пустил её в транспорт.

- На маршруте номер 17 есть водитель — круглолицый, седой, возраст около 50. Передо мной была женщина, она зашла, а он уже двери закрывал. Я следом пыталась зайти, так он прижал дверью. Я его предупредила, что не надо мне хамить, иначе я буду обращаться куда следует, но он насмехается, - рассказывает бердчанка.

Эта и все предыдущие попытки горожанки вразумить шофера не увенчались успехом. Если ничего не изменится, Любовь собирается обращаться с письменным обращением в вышестоящие органы. При этом женщина отмечает, что хам-водитель работает на маршрутке №17 с регистрационным номером "К 545ТР".

Мы обратились за комментарием в отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска.

- Пусть жительница обращается в отдел, описывает ситуацию. Наверняка, она хочет получить обратную связь по ситуации. А для этого нужно понимать, чего она хочет. Мы, со своей стороны, найдем водителя, окажем всю посильную помощь, проведем работу с перевозчиком. Сделаем всё, что от нас зависит, - сказала начальник отдела Надежда Нятина 13 сентября.

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От редакции

Сталкивались с эти водителем?

Аноним, 13 сентября 2021 6:03:46
НВР:
Да сегодня утром. Этот наглец так беспредельно вел себя на дороге,да еще и с пассажирами, что хотелось остановить и "поговорить"
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