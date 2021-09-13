Фекальный потоп у трассы Р-256 в Бердске устроили швейный цех или СТО: Виновника ищут по приказу мэра. Смотрите видео

Власти Бердска решительно настроены разыскать виновных в разливе фекальных стоков на трассу Р-256 из канализационного коллектора. И наказать.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу днем из колодцы, расположенного в районе бердского поста ГИБДД канализационные стоки начали вытекать на поверхность, затопив федеральную трассу на перекрестке улиц Первомайской и Вокзальной. Вода гейзером хлестала из колодца, распространяя по округе зловоние.
Причиной серьезной коммунальной аварии стал засор канализационной трубы диаметром 800 мм. При этом, как пояснял «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, отключать воду в квартирах горожан не стали.
- По коллектору идут стоки, которые вырабатывает весь Бердск. Труба забилась из-за какого-то швейного производства. В июне при подпоре достали тряпки. Сейчас ситуация похожая. У каналопромычной машины КБУ не хватило мощности. Вызвали на помощь из ООО «ГидроНСК». Отключать водоснабжение не имело смысла, так как горячая вода дает только 25% общего объема стоков. Пока из системы сойдет вода, пройдет 6 часов, - констатировал Захаров.
По его словам, причина коммунальной аварии заключается не в старости трубы, а в том, что кто-то сбрасывает в канализацию несвойственный мусор. Не исключено, что к розыску нарушителей привлекут полицию.
Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил Комбинату бытовых услуг, на трубе которого произошло ЧП, отмыть извлеченные «тряпки», чтобы установить их происхождение. А после этого сделать обход по предприятиям. На Комбинате уже определили зону, откуда могли сбрасывать отходы производства в канализацию. Директор КБУ Анатолий Пронюшкин подчеркнул, что предметы, забившие большую трубу, не были спущены в унитаз — бросали именно в канализационный колодец.
- Поперек трубы встал брусок, на который намотались тряпки. В реальности их объем раз в 20 больше, чем на фото. Остальное все улетело в коллектор — под мощным давлением продула машина из Новосибирска, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 13 сентября Пронюшкин.
Предположительно, засоряют канализацию на производственной площадке в районе бывшего магазина «Сантимо» и напротив. И не факт, что это швейный цех, возможно, станция техобслуживания автомобилей таким образом избавляется от отходов, экономя на вывозе мусора. По некоторым данным, в пятницу на ту промплощадку приезжал Ростехнадзор, поэтому не исключено, что в авральном порядке наводили порядок и выбросили мусор в ближайший канализационный колодец.
По оценке Пронюшкина, на пробивку канализационной трубы ушло около полутора часов. - Мы устранили выход стоков на рельеф, потом промывала машина «ГидроНСК». Наши рабочие молодцы — отработали в выходной день на 100%, - отметил директор КБУ, подчеркнув, что предприятия от этой коммунальное аварии несет прямые убытки. - 100 тыс. рублей заплатим за машину, приехавшую из Новосибирска. Пока не знаем, какой штраф выставит Росприроднадзор за выход стоков на рельеф. Хотя в этом нет прямой вины КБУ. Кроме того, зарплата рабочим во внеурочное время, расход топлива, работа машин. Все это тоже незапланированные затраты.