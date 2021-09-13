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Dead Blonde сняла новый роскошный клип на свой хит в Новосибирске

10:54:269/13/2021Фото: Кадр из клипа ВКонтакте
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Клип снят в эстетике 90-х на самых известных улицах города.

Кадр из клипа на песню "Бесприданница"

Блогер Виктория Локтина из Новосибирска сняла роскошный клип на песню «Бесприданница» Dead Blonde. На видео зритель увидел все главные достопримечательности города: Бугринский мост, НОВАТ, набережная, а кто-то свои знакомые улицы и любимые места.

Клип снят в стилистике 90-х годов двадцатого века. Он перемежается буффонадой, танцующими девушками в кокошниках и шубе. Сама песня вышла еще в середине лета, а клип уже можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте.

Автор видео, по совместительству главная исполнительница, сообщила, что съёмки шли три дня. Результатом девушка осталась довольна. Клип набирает просмотры на странице Виктории Локтиной в сети Instagram.

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