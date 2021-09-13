Dead Blonde сняла новый роскошный клип на свой хит в Новосибирске

Блогер Виктория Локтина из Новосибирска сняла роскошный клип на песню «Бесприданница» Dead Blonde. На видео зритель увидел все главные достопримечательности города: Бугринский мост, НОВАТ, набережная, а кто-то свои знакомые улицы и любимые места.
Клип снят в стилистике 90-х годов двадцатого века. Он перемежается буффонадой, танцующими девушками в кокошниках и шубе. Сама песня вышла еще в середине лета, а клип уже можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте.
Автор видео, по совместительству главная исполнительница, сообщила, что съёмки шли три дня. Результатом девушка осталась довольна. Клип набирает просмотры на странице Виктории Локтиной в сети Instagram.