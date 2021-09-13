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Разлив нефти вдоль берега протоки Оби под Новосибирском ликвидируют спасатели

11:31:479/13/2021Фото: Pixabay
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Площадь загрязнения составляет около 100 кв. м.

Река Обь

12 сентября, ближе к полудню, в МЧС поступило сообщение о том, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. м. О произошедшем расскзал очевидец.

Сейчас работники служб убирают последствия разлива нефтепродуктов вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби в Колыванском районе Новосибирской области. Угроза загрязнения реки отсутствует, сообщили на сайте ГУ МЧС по области.

Предварительно выявлено, что пятна на реке могли образоваться от баржи, находящейся на данный момент на утилизации. На участке установлены ограждения 8 м.

Сегодня пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ.

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