С Новолетием самые нарядные открытки для каждого в праздник 14 сентября

Церковный год называется также индиктом, поэтому в церковном календаре 14 сентября обозначается как начало индикта — церковное новолетие. Календарное летоисчисление по индиктам началось при императоре Юстиниане в VI веке. Сейчас на этот праздник в храмах Восточных Церквей византийской традиции совершается торжественная служба. На ней исполняются песнопения, в которых верующие просят Бога ниспослать им милость в наступающем году.
id="attachment_724387" align="aligncenter" width="1034"> 14 сентября -Начало индикта – церковное новолетие
id="attachment_724388" align="aligncenter" width="1034"> 14 сентября -Начало индикта – церковное новолетие