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С Новолетием самые нарядные открытки для каждого в праздник 14 сентября

6:45:329/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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14 сентября в византийской традиции начинается новый годовой круг богослужения.

Церковный год называется также индиктом, поэтому в церковном календаре 14 сентября обозначается как начало индикта — церковное новолетие. Календарное летоисчисление по индиктам началось при императоре Юстиниане в VI веке. Сейчас на этот праздник в храмах Восточных Церквей византийской традиции совершается торжественная служба. На ней исполняются песнопения, в которых верующие просят Бога ниспослать им милость в наступающем году.

14 сентября -Начало индикта – церковное новолетие

id="attachment_724387" align="aligncenter" width="1034"> 14 сентября -Начало индикта – церковное новолетие

id="attachment_724388" align="aligncenter" width="1034"> 14 сентября -Начало индикта – церковное новолетие

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