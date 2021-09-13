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Психически больной подросток домогался до маленьких девочек возле школы

11:58:399/13/2021Фото: Pexels
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Правоохранители заинтересовались инцидентом.

Родители детей очень обеспокоены происходящим

Жители поселка Ленинск-Кузнецк начали тревожиться и писать в соцсетях жалобы на подозрительного горожанина, который ежедневно утром подходил к девочкам на улице и предлагал проводить их до школы. Правоохранительные органы заинтересовались данным вопросом и выяснили, что молодому человеку 17 лет и он уже состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья, сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

По словам обеспокоенных родителей, молодой человек каждое утро стоял на мосту и предлагал детям проводить их до школы. Сотрудники полиции провели по данному факту проверку.

Органами отмечено, что агрессии по отношению к детям несовершеннолетний не проявлял. В настоящее время подросток помещен в профильный диспансер, добавил собеседник издания.

Также отметим, что за такими людьми, которые уже стоят на учете по психическим заболеваниям, соответствующие ведомства должны наблюдать, чтобы не возникало никаких непредвиденных ситуаций.

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